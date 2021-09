Genfit : petite baisse après les comptes intermédiaires

(Boursier.com) — Genfit cède 1% à 3,27 euros à la mi-journée. La société biopharmaceutique avancée a fait état d'une trésorerie de 104 ME à fin juin (incluant un financement non-dilutif de 11 ME obtenu au premier semestre 2021). Le bénéfice net des six premiers mois de l'année est ressorti à 9,1 ME, notamment grâce à des revenus exceptionnels liés à la restructuration de la dette obligataire conclue avec succès au mois de janvier et à des conversions d'OCEANEs réalisées au premier trimestre.

Le management estime que le programme de réduction des dépenses engagé à l'été 2020 devrait permettre, comme annoncé en septembre 2020, de limiter sa consommation nette de trésorerie à environ 120 ME pour les deux exercices 2021-2022, (hors rachat partiel des OCEANEs réalisé en janvier 2021). La répartition de celle-ci entre 2021 et 2022 devrait être modifiée en raison de l'obtention de nouveaux financements non-dilutifs (PGE) en 2021, des nouvelles orientations des programmes R&D données au mois de mai dernier, du report de certains décaissements de 2021 en 2022, notamment lié aux opérations de clôture de l'essai RESSOLVE-It et à l'anticipation de frais réglementaires pour préparer le dossier de soumission d'elafibranor dans la PBC aux autorités d'homologation.

Oddo BHF voit cette publication semestrielle comme rassurante pour les investisseurs. Genfit maintient et confirme sa feuille de route financière et clinique. Le broker reste convaincu du rationnel d'elafibranor dans la PBC et voit d'un bon oeil les ambitions de sa R&D. 'Neutre' sur le titre, le coutier rappelle que sa recommandation est en relatif sectoriel.