Genfit organise trois évènements clés dans l'ACLF

(Boursier.com) — Genfit , société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares et graves du foie, annonce aujourd'hui la présentation de ses avancées scientifiques et stratégiques à l'occasion du Liver Meeting 2023 de l'American Association for the Study of the Liver (AASLD), qui se déroulera à Boston (MA, États-Unis) du 10 au 14 novembre 2023.

GENFIT organise 3 évènements clés dans l'ACLF (Acute on Chronic Liver Failure) lors de l'AASLD :

ACLF Day

GENFIT organisera un événement destiné aux investisseurs et analystes financiers le samedi 11 novembre 2023 à 12h30 (ET) à Boston (États-Unis) avec la participation des experts suivants :

Le Dr. Jennifer Lai (MD, MBA, FACP, hépatologue spécialisée dans la transplantation, de l'University of California, San Francisco (UCSF)) présentera l'état pathologique de l'ACLF, le parcours du patient et les besoins médicaux insatisfaits liés à la maladie ;

MM. Robert Stolper, Managing Principal et Pierre-Antoine André, Vice-Président d'IQVIA, présenteront l'opportunité commerciale que représente l'ACLF.

ACLF Investigator Event

GENFIT organisera un ACLF Investigator Event le dimanche 12 novembre 2023 à 18h30 (ET) au Hilton Boston Back Bay à Westminster (MA, États-Unis). Cet événement réunira chercheurs, investigateurs cliniques et autres professionnels de santé venant des États-Unis, de France, d'Allemagne et du Royaume-Uni.

Patient Advocacy Council Meeting

Deux sessions de Patient Advocacy Council auront lieu le samedi 11 novembre 2023. Les sujets qui seront discutés incluent le développement d'un plan d'engagement envers les patients centré spécifiquement sur l'ACLF, ainsi que d'autres initiatives visant, par exemple, à faciliter leur accès à des candidats-médicaments innovants via les essais cliniques, ou encore la prise en compte du point de vue des patients dans cette aire thérapeutique. Les participants incluent notamment le Dr. Jennifer Lai (MD, MBA, FACP) et le Global Liver Institute.

Présentation détaillée des résultats intermédiaires de l'étude de Phase 3 ELATIVE évaluant élafibranor dans la PBC

Ipsen présentera dans le détail les résultats intermédiaires de l'étude de Phase 3 ELATIVE à 52 semaines, évaluant élafibranor dans la cholangite biliaire primitive (PBC) lors d'une séance orale late breaker (Poster 484, lundi 13 novembre à 16h45 (ET)).

À la suite de cette présentation late-breaker, des résultats intermédiaires de l'étude de Phase 3 ELATIVE(R), Ipsen organisera une conférence téléphonique destinée aux analystes et investisseurs, le mardi 14 novembre à 10h00 (ET)/16h00 (CET). Cette session se déroulera en présence de Dr. Christopher Bowlus, Professeur Lena Valente et Chef du département de Gastroentérologie et Hépatologie à l'University of California Davis School of Medicine, qui interviendra dans la présentation late-breaker.

Présentations des technologies de GENFIT pour le diagnostic de la NASH

GENFIT présentera de nouvelles données sur ses technologies de diagnostic dans la NASH :

Performances de NIS2+ et d'autres tests non invasifs dans la détection de la NASH "à risque" sur l'ensemble du spectre IMC (Indice de Masse Corporelle) (Poster 2089-A)

Impact de l'IMC sur NIS2+ et d'autres tests non-invasifs usuels dans l'évaluation de la stéatose non alcoolique (Présentation orale de 15' 238, Pr. Sven Francque)

Utilisation séquentielle de FIB-4 et NIS2+ pour une détection précise de patients non-cirrhotiques atteint de NASH "à risque" lors du recrutement dans les essais cliniques dans la NASH (Poster of Distinction 2100-A)

NIS2-mice, une adaptation du test diagnostic clinique NIS2+TM pour la détection de NAS chez des souris obèses induit par le régime GAN, un modèle provoquant la NASH avec fibrose avancée confirmé par la biopsie (Poster 2082-A, en collaboration avec Gubra).

LabCorp Product Theater

Enfin, LabCorp, partenaire de Genfit pour la commercialisation de ses technologies diagnostiques, organisera un Product Theater présentant les données récentes de NIS4(R) et NIS2+TM et leur utilisation dans la gestion des patients, ainsi que dans les essais cliniques. Une présentation de 30 minutes aura lieu dans la salle des exposants du Plaza Level (Product Theater 2) avec le Dr. Stephen Harrison le 13 novembre de 13h30 à 14h (ET).