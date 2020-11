Genfit : nouvelles données présentées au 'Liver Meeting Digital Experience 2020' de l'AASLD

(Boursier.com) — Genfit annonce aujourd'hui que des données sur la technologie NIS4 et que les résultats finaux de l'essai clinique de Phase 3 RESOLVE-IT dans la NASH ont été présentés dans cinq posters au Liver Meeting Digital Experience (TLMdX), congrès annuel de l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) qui s'est tenu virtuellement du 13 au 15 novembre 2020.

Posters et présentations :

Titre : Identification des patients atteints de NASH à risque ou de fibrose avancée grâce à l'utilisation de NIS4TM seul ou en combinaison, en comparaison à d'autres stratégies de test.

Poster : 1519

Auteur(s) : Q. M. Anstee et al.

Titre : Niveaux initiaux de NIS4TM et d'autres biomarqueurs de la fibrose et prédiction de la progression histologique vers la fibrose avancée dans la NASH

Poster : 1484

Auteur(s) : S. A. Harrison et al.

Titre : Détection automatique de cellules immunitaires dans le tissu hépatique sur base d'une combinaison de techniques de traitement d'images traditionnelles et de "deep learning"

Poster : LP35

Auteur(s) : B. Allaert et al.

Titre : Essai de Phase 3 RESOLVE-ITTM évaluant elafibranor dans la NASH : résultats finaux de l'analyse d'efficacité intermédiaire à la semaine 72

Poster : LP23

Auteur(s) : S. A. Harrison et al.

Titre : L'évolution à un an des scores d'activités histologiques de la NASH est corrélée avec une évolution des marqueurs de la fibrose et du métabolisme du glucose

Poster : 1538

Auteur(s) : V. Ratziu et al.

The Liver Meeting organisé par l'AASLD est l'un des congrès les plus importants organisés pour la communauté scientifique et médicale spécialisée en hépatologie au niveau mondial. Il rassemble plus de 10.000 scientifiques, gastroentérologues et hépatologues. En raison de la pandémie de COVID-19, l'édition 2020 du Liver Meeting a été digitalisée, et est devenue The Liver Meeting Digital ExperienceTM (TLMdX), un forum en ligne pour l'échange d'idées et de découvertes de pointe dans la recherche basique, clinique et translationnelle dans le domaine des maladies du foie, des canaux biliaires et de la transplantation hépatique.