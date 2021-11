Genfit : nouvelles données cliniques concernant son composé expérimental elafibranor présentées à l'AASLD The Liver Meeting

(Boursier.com) — Genfit , société biopharmaceutique de phase avancée engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de sévères maladies chroniques du foie, annonce aujourd'hui que de nouvelles données cliniques concernant son composé expérimental elafibranor seront présentées au congrès de l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) The Liver Meeting 2021, qui se tiendra du 12 au 15 novembre 2021.

Les données sont issues d'une étude de Phase 1 en ouvert, en groupe parallèle et non randomisée. L'étude avait pour objectifs l'évaluation de la pharmacocinétique, de la sécurité et de la tolérabilité d'elafibranor chez des patients présentant une fonction hépatique dégradée et l'obtention des informations sur la nécessité éventuelle d'ajustement de la dose chez les patients présentant une dégradation de la fonction hépatique.

Pour cette étude, 20 sujets présentant une dégradation de la fonction hépatique et 10 volontaires sains avec une fonction hépatique normale ont reçu une dose orale unique d'elafibranor 120mg.

Elafibranor a été généralement sûr et bien toléré dans cette étude, en ligne avec ce qui a été observé lors d'études précédentes. Les données pharmacocinétiques suggèrent que l'exposition totale d'elafibranor et de son métabolite actif n'est pas modifiée de manière significative chez les patients dont la fonction hépatique est dégradée. Les augmentations de la fraction libres chez des patients présentant une dégradation sévère de la fonction hépatique ne sont pas considérées comme cliniquement significatives. Il est donc peu probable qu'un ajustement de la dose d'elafibranor soit nécessaire chez les patients présentant une dégradation de la fonction hépatique.

POSTER ET PRÉSENTATION :

Titre : Pharmacocinétique et sécurité d'emploi d'elafibranor chez des sujets présentant une dégradation de la fonction hépatique

Type de présentation : ePoster

Numéro de poster : 1287

Auteur(s) : Benoît Noel et al.

Titre de la session : Maladies cholestatiques et auto-immunes : PBC/PSC et autres maladies cholestatiques ; Maladies auto-immunes du foie