Genfit : nouvelle assemblée convoquée

Genfit : nouvelle assemblée convoquée









(Boursier.com) — Genfit, société biopharmaceutique de phase avancée engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies hépatiques et métaboliques, annonce que son Assemblée Générale convoquée le 11 juin 2020 n'a pas pu valablement délibérer faute de quorum et qu'une nouvelle Assemblée Générale sera convoquée dans les meilleurs délais à délibérer sur le même ordre du jour. Le quorum réuni sur première convocation s'est établi à 18,08%.

La société indique qu'en application de l'article 4 de l'ordonnance no2020-321 du 25 mars 2020, cette Assemblée Générale des actionnaires sur seconde convocation se tiendra également à huis-clos, au siège social situé sur le Parc Eurasanté, 885 avenue Eugène Avinée à Loos (59120), hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

L'avis de convocation, comprenant l'ordre du jour et les modalités de participation et de vote à la nouvelle Assemblée Générale, sera publié dans les meilleurs délais au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires.

Conformément à l'article R.225-77 et R.225-79 du Code de commerce, les formulaires de vote par correspondance adressés à la Société, les votes électroniques et les mandats donnés pour l'assemblée générale ordinaire sur première convocation restent valables pour l'Assemblée Générale ordinaire sur seconde convocation convoquée sur le même ordre du jour dès lors que l'inscription comptable des titres est maintenue.

Pascal Prigent, Directeur Général de Genfit, a commenté: "Nous remercions les actionnaires s'étant déjà exprimés, puisqu'à ce stade et sur la base de ces votes et bien entendu sans préjuger de ce que seront les résultats définitifs du scrutin sur seconde convocation, tous les projets de résolutions proposés par le Conseil d'Administration sont à ce jour largement soutenus."