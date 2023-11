Genfit : les résultats de l'essai pivot de Phase III Elative d'Ipsen avec élafibranor présentés au congrès de l'AASLD

(Boursier.com) — Ipsen et Genfit ont annoncé les résultats complets de l'étude pivot de Phase III ELATIVE qui seront communiqués pour la première fois lors d'une présentation orale (Abstract 484, lundi 13 novembre à 16h45 (EST)) dans le cadre du congrès de l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) et simultanément publiés dans le New England Journal of Medicine.

Cette étude avait pour objet d'évaluer l'efficacité et l'innocuité du candidat-médicament élafibranor, un double agoniste du récepteur PPAR expérimental administré par voie orale, comme nouvelle classe thérapeutique potentielle pour les patients atteints de Cholangite Biliaire Primitive (PBC), une maladie hépatique cholestatique auto-immune rare. Les résultats indiquent des améliorations statistiquement significatives des biomarqueurs de la progression de la maladie parmi les critères principaux d'évaluation avec un bénéfice thérapeutique significatif obtenu pour le critère d'évaluation composite principal.

"Ces données semblent indiquer qu'élafibranor, comme traitement efficace de deuxième ligne, pourrait devenir un traitement innovant répondant aux besoins insatisfaits" déclare Christelle Huguet, Vice-Présidente exécutive et directrice de la Recherche et du Développement, Ipsen.

Rappelons que la PBC est une maladie hépatique cholestatique auto-immune rare qui affecte les femmes dans 90 % des cas. Une accumulation de bile et de toxines (cholestase) et une inflammation chronique entraînent une fibrose irréversible (cicatrices) du foie et la destruction des canaux biliaires. Cette maladie chronique peut s'aggraver en l'absence de traitement efficace, conduisant à une transplantation hépatique et dans certains cas, à un décès prématuré.