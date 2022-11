Genfit : Le 'Pipeline Day' met en valeur un portefeuille de produits diversifié dans des maladies hépatiques manquant de solutions thérapeutiques

(Boursier.com) — Genfit , société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies du foie dont les besoins restent largement insatisfaits, revient aujourd'hui sur les éléments principaux communiqués lors des Pipeline Days destinés à faire le point sur les avancées cliniques de la Société et sa stratégie.

Un enregistrement vidéo des deux Pipeline Days organisés à Paris (le 5 octobre 2022) et New York (le 19 octobre 2022) est désormais disponible et peut être consulté sur la page "Evénements et Présentations" dans l'onglet "Investisseurs et Médias" du site web de Genfit.

Portefeuille et stratégie 'R&D' : rappel des principales avancées

Au cours des 12 derniers mois, Genfit a exécuté avec succès son plan stratégique annoncé en 2020.

En décembre 2021, Genfit a signé un accord de licence et de collaboration avec Ipsen pour le programme elafibranor qui a permis de consolider sa situation financière (paiement initial de 120 millions d'euros, entrée au capital avec un investissement de 28 millions d'euros et un premium significatif sur le cours de son action, jusqu'à 360 millions d'euros en paiements d'étapes et royalties échelonnées à deux chiffres pouvant atteindre 20%).

Genfit a également finalisé le recrutement des patients pour l'essai clinique de Phase 3 ELATIVE dans la PBC. Cet objectif a été atteint en juin 2022, en dépit des obstacles liés à la pandémie de COVID-19. Les premiers et principaux résultats sont attendus d'ici quelques mois.

Enfin, Genfit a renforcé, diversifié et élargi son portefeuille de Recherche et Développement, dans une logique de capitalisation sur son expertise qui consiste à développer des composés de stade précoce jusqu'aux stades de pré-commercialisation dans le domaine des maladies du foie. Sa nouvelle stratégie 'R&D' se concentre désormais exclusivement sur les maladies du foie dont les besoins médicaux sont largement insatisfaits et dont le potentiel de marché est significatif, avec notamment l'acquisition, en décembre 2021, des droits d'exploitation dans le CCA d'un composé innovant développé initialement par Genoscience Pharma, et l'acquisition, en septembre 2022, de la société biopharmaceutique de stade clinique suisse Versantis, ajoutant ainsi à son portefeuille trois composés supplémentaires dans l'ACLF, l'HE et l'UCD/OAD.