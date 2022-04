Genfit : la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 258,8 ME au 31/12

(Boursier.com) — En 2021, les produits d'exploitation de Genfit se sont élevés à 85,6 millions d'euros contre 7,8 millions d'euros en 2020.

Le chiffre d'affaires de 2021 s'est élevé à 80,1 millions d'euros comprenant principalement la reconnaissance d'un produit de 80 millions d'euros au titre du paiement initial de 120 millions d'euros reçu d'Ipsen en application de l'accord de licence signé en décembre 2021, dont le solde (40 millions d'euros) est comptabilisé en produit constaté d'avance et sera reconnu en revenus au fur et à mesure de la réalisation de la partie de l'étude ELATIVE en double aveugle. Les autres revenus générés en 2021 sont relatifs aux contrats de licence avec Labcorp pour le déploiement de la technologie de diagnostic NIS4 dans le domaine de la NASH.

Le chiffre d'affaires de 2020 s'élevait à 0.8 millions d'euros et provenait essentiellement des revenus générés par les contrats de licence avec Labcorp et de revenus ponctuels résultant de la vente de biens et de services notamment dans le cadre du contrat de licence et de collaboration avec Terns Pharmaceuticals.

Les autres produits d'exploitation proviennent principalement du Crédit Impôt Recherche (CIR), qui s'est élevé à 5,3 millions d'euros en 2021. En comparaison, le montant du CIR au titre de l'exercice 2020 s'était élevé à 7,9 millions d'euros, diminué d'une charge de 1,9 millions d'euros correspondant à la fin du litige relatif au CIR au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2014.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 53,8 millions d'euros en 2021, contre 90,7 millions d'euros en 2020. Les dépenses de 'R&D', les frais généraux administratifs, les frais de marketing et de pré-commercialisation et les autres produits et charges opérationnels ont été réduites en 2021 par rapport à l'exercice précédent, s'élevant à 53,6 millions d'euros en 2021 contre 85,3 millions d'euros en 2020.

Cette réduction reflète principalement les effets du plan de réorganisation et de restructuration entamé au dernier trimestre de l'année 2020 et poursuivi en 2021. L'impact des frais de réorganisation et de restructuration liés à ces mesures d'assainissement financier a très significativement baissé, s'élevant à 0,1 millions d'euros en 2021 contre 5,3 millions d'euros en 2020, composés principalement de frais associés à la renégociation de la dette convertible, partiellement compensés par des reprises de provisions précédemment comptabilisées sur 2020. En 2021, GENFIT enregistre un résultat opérationnel consolidé positif de 31,8 millions d'euros, contre une perte opérationnelle de 82,9 millions d'euros en 2020.

En 2021, GENFIT enregistre un résultat financier positif à hauteur 37,7 millions d'euros, contre une perte de 18,8 millions d'euros en 2020.

Cette évolution résulte principalement du boni de 35,6 millions d'euros généré par le rachat partiel de la dette obligataire réalisé dans le cadre de la renégociation des OCEANEs et de la réduction des charges d'intérêts financiers qui s'élèvent à 4,8 millions d'euros en 2021 contre 11,6 millions d'euros en 2020.

Le résultat de change sur opérations financières fait ressortir un gain net de 6,7 millions d'euros en 2021 contre une perte nette de 8,5 millions d'euros en 2020. Il est lié pour l'essentiel aux écarts de change sur les placements de trésorerie en dollars US qui ont été conservés dans leur monnaie d'origine depuis leur souscription. En lien avec ce qui précède, la part du résultat de change sur opérations financières pouvant être qualifiée de latente se monte à 5,9 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Situation de trésorerie

Au 31 décembre 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s'élevaient à 258,8 millions d'euros contre 171 millions d'euros au 31 décembre 2020.

Cette variation intègre notamment :

- Le versement par Ipsen d'un paiement initial non remboursable de 120 millions d'euros au titre de l'accord de licence conclu en décembre 2021, auquel s'ajoutent 24 millions

d'euros de TVA collectée ;

- Le versement de la prise de participation d'Ipsen au capital de la société pour un montant de 28 millions d'euros, reçu en décembre 2021 ;

- Le remboursement en octobre 2021 du CIR 2020 pour un montant de 7,9 millions d'euros ;

- L'obtention de deux Prêts Garantis par l'État et d'un prêt bonifié en juin, juillet et novembre 2021, pour un montant total de 15,2 millions d'euros ;

- Le décaissement de 47,5 millions d'euros (hors frais liés à l'opération) mobilisé pour le rachat partiel des obligations convertibles en actions (OCEANEs) en janvier 2021 ; et

- L'impact de la consommation de trésorerie liée aux activités opérationnelles de l'exercice.

Note : Compte tenu du rachat partiel des OCEANEs et des conversions en actions intervenues depuis la renégociation de cet emprunt obligataire, qui ont donné lieu à la création de 6.941.875 actions nouvelles, la dette obligataire convertible résiduelle s'élève au montant nominal de 56,9 millions d'euros au 7 avril 2022, soit moins du tiers du montant de la dette nominale initiale de 180 millions d'euros. Le nombre d'OCEANEs restant en circulation est de 1 923 662, représentant une dilution maximale en cas de conversion de toutes les obligations convertibles de 17,52%.