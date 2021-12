Genfit : l'envol du phénix !

(Boursier.com) — Genfit s'enflamme de 49% à 4,47 euros désormais ce vendredi, dans un volume représentant 5% du tour de table, tandis qu'Ipsen rend 1,4% sur les 92 euros. Ipsen et Genfit viennent en effet de conclure un accord de licence exclusif pour elafibranor, un composé évalué en Phase III dans la cholangite biliaire primitive, dans le cadre d'un partenariat global de long terme. L'accord confère à Ipsen les droits globaux pour développer et commercialiser elafibranor, candidat médicament de Genfit, 'first-in-class', agoniste des récepteurs PPAR alpha et PPAR delta, dans la cholangite biliaire primitive (CBP). Le médicament expérimental elafibranor est en cours d'évaluation dans l'essai mondial de Phase III, ELATIVE dont les premiers résultats sont attendus début 2023. Genfit reçoit 120 millions d'euros de paiement initial et est éligible au versement de paiements supplémentaires pouvant atteindre 360 millions d'euros, ainsi qu'à des royalties échelonnées, à deux chiffres, pouvant atteindre 20%. En outre, Ipsen devient actionnaire de Genfit à hauteur de 8% du capital, via une prise de participation de 28 millions d'euros.

Genfit reste responsable de l'essai de Phase III ELATIVE jusqu'à la fin de la période d'étude en double aveugle. Ipsen assumera la responsabilité de tous les futurs développements cliniques, y compris l'achèvement de la période d'extension à long terme de l'essai ELATIVE, ainsi que de la commercialisation globale. Ce nouveau partenariat stratégique permettra également à Ipsen d'accéder aux compétences de recherche de Genfit et à d'autres programmes cliniques, notamment grâce aux droits de première négociation.

Selon les termes de l'accord, Ipsen versera donc à Genfit un montant pouvant atteindre jusqu'à 480 millions d'euros, comprenant un versement initial (upfront) de 120 millions d'euros ainsi que des paiements additionnels (milestones) liés à l'atteinte d'étapes réglementaires et commerciales et liées aux ventes pouvant aller jusqu'à 360 millions d'euros. Genfit percevra également des royalties, échelonnées, à deux chiffres, et pouvant atteindre 20%. Ipsen devient également actionnaire de Genfit par l'achat de 3 985 239 actions nouvellement émises via un investissement de 28 millions d'euros, représentant 8% du capital de Genfit post-transaction. Les nouvelles actions seront émises en application de la vingtième résolution de l'assemblée générale des actionnaires de Genfit du 30 juin 2021, et sous réserve d'une période d'incessibilité (lock-up period) prenant fin, en cas de résultats favorables de l'essai ELATIVE, à la première des dates entre la date à laquelle l'EMA émet auprès de la Commission européenne une recommandation formelle d'autorisation de mise sur le marché d'elafibranor dans la CBP, ou la date à laquelle la FDA accorde l'approbation d'elafibranor dans la CBP. L'émission des nouvelles actions devrait avoir lieu aux alentours du 22 décembre.

Par ailleurs, le Conseil d'administration de Genfit proposera un siège à Ipsen lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

L'opération devrait avoir un effet dilutif sur la rentabilité d'Ipsen à court terme, principalement en raison des dépenses liées à la R&D et à la préparation des lancements. Ceci est en ligne avec les perspectives à moyen terme d'Ipsen concernant sa stratégie visant à construire un pipeline durable et à haute valeur ajoutée grâce à des innovations externes.

Genfit annonce par ailleurs l'extension de sa franchise dans les maladies cholestatiques grâce à l'acquisition auprès de Genoscience Pharma des droits exclusifs de développement et de commercialisation du traitement expérimental GNS561 dans le cholangiocarcinome aux États-Unis, au Canada et en Europe, y compris au Royaume-Uni et en Suisse.

GNS561 est un inhibiteur de PPT1 bloquant l'autophagie de stade clinique innovant développé par Genoscience Pharma et le cholangiocarcinome est une maladie orpheline. Ce composé a fait l'objet d'études pré-cliniques et d'un essai clinique de Phase 1b qui a confirmé le rationnel pour viser le traitement du cholangiocarcinome, un cancer rare du foie avec une mortalité élevée et des options de traitements limitées.

Grâce à cet accord, Genoscience Pharma est éligible à des paiements d'étapes cliniques et réglementaires et au versement de royalties échelonnées. La première échéance est subordonnée à des résultats positifs pour l'essai clinique de Phase 2. Genfit s'engage également à une prise de participation au capital de Genoscience Pharma à hauteur de 3 millions d'euros via la souscription d'actions ordinaires nouvelles.