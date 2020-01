Genfit : instant crucial !

Genfit : instant crucial !









(Boursier.com) — Bryan, Garnier & Co désigne AstraZeneca, Korian, Roche et Genfit en tant que 'top picks' (meilleurs choix) pour le premier trimestre 2020 dans le domaine de la santé. L'intermédiaire affiche une recommandation d'achat sur Genfit et une fair value de 65 euros. Il inclut donc Genfit dans sa liste, dans l'attente de l'événement majeur constitué par la communication des résultats de phase III d'elafibranor dans la NASH. Les annonces doivent intervenir en effet durant le premier trimestre.

Sur la base des résultats positifs de phase II, du mécanisme d'action et du récent DSMB favorable, l'intermédiaire continue de croire que cet essai devrait se révéler positif. Si tel était le cas, Genfit deviendrait la seconde compagnie après Intercept à publier des résultats positifs dans la NASH, et sur la base de la sécurité du traitement, Bryan, Garnier pense que Genfit serait en mesure de prendre la tête du peloton dans ce domaine. La firme ajoute que Genfit ne devrait pas commercialiser elle-même son traitement aux États-Unis, ce qui ajoute au dossier "un aspect spéculatif significatif". En revanche, si les résultats se révélaient négatifs, le cours de bourse en serait évidemment significativement impacté. L'intermédiaire relève toutefois que la trésorerie existante et l'outil de diagnostic en développement limiteraient le potentiel de baisse en cas de mauvaise surprise. Le pari reste donc risqué, mais BG est bien disposé à le tenter.