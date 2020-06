Genfit : informations concernant la tenue de l'AG du 11 juin et la composition du bureau

(Boursier.com) — Genfit, société biopharmaceutique de phase avancée engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies hépatiques et métaboliques, annonce aujourd'hui que l'Assemblée Générale du 11 juin 2020 qui sera tenue à huis-clos sera retransmise en direct sur son site internet ainsi que la composition du bureau de l'Assemblée.

La Société rappelle que dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et en application des mesures d'urgence adoptées par le gouvernement, le Conseil d'Administration de la Société a décidé que l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société covoquée pour le jeudi 11 juin 2020 à 10h00 se tiendra à huis-clos au siège social situé sur le Parc Eurasanté, 885 avenue Eugène Avinée à Loos (59120) hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Cette Assemblée Générale sera présidée par Monsieur Jean-François Mouney, Président du Conseil d'Administration et sera retransmise en direct en format audio sur le site internet de la Société (https://ir.genfit.com/fr).

Compte tenu des conditions sanitaires actuelles et conformément à l'article 8 du décret no2020-418 du 10 avril 2020, le Conseil d'Administration a désigné en outre en qualité de Scrutateurs Monsieur Xavier Guille des Buttes, Vice-Président du Conseil d'Administration et Monsieur Carl-Stefan Piétin, Représentant du Personnel au sein du Conseil d'Administration, qui ont accepté ces fonctions.

Modalités d'accès à la retransmission de l'Assemblée Générale : Le lien vers la retransmission sera accessible depuis notre site web Investisseurs https://ir.genfit.com/fr, dans la section "événements" et sur la page "Assemblée Générale des actionnaires", dans l'onglet "Données financières". Un enregistrement sera disponible sur le site internet de la Société après la conférence.