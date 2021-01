Genfit : faute de quorum, une nouvelle AG Extraordinaire sera convoquée le 25 janvier

(Boursier.com) — Genfit annonce que son Assemblée Générale Extraordinaire convoquée le 13 janvier 2021 ne pourra pas valablement délibérer faute de quorum et qu'une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée le 25 janvier 2021 à 14h30, heure de Paris, afin de délibérer sur le même ordre du jour. L'ordre du jour et le texte des résolutions sont identiques.

Le quorum réuni sur première convocation s'est établi à 20,63% et sur la base des votes et procurations reçus à ce jour, les résolutions auraient été approuvées à hauteur d'environ 98%, sans que cela puisse préjuger du résultat définitif des votes des actionnaires. Pour rappel, le quorum requis pour que l'Assemblée Générale Extraordinaire puisse valablement délibérer sur seconde convocation est de 20%.

Pascal Prigent, Directeur Général de Genfit, a commenté : "Nous remercions très chaleureusement les actionnaires s'étant déjà exprimés, et tout particulièrement la très forte mobilisation de nos actionnaires individuels. A ce stade et sur la base de ces votes et procurations et bien entendu sans préjuger de ce que seront les résultats définitifs du scrutin sur seconde convocation, tous les projets de résolutions proposés par le Conseil d'Administration sont à ce jour très largement soutenus à environ 98%. Cette forte adhésion indique que nos actionnaires ont compris le bien fondé du projet de rachat partiel et d'aménagement des termes de notre dette obligataire : l'extension de la maturité à 2025 offre l'opportunité de valoriser les bons résultats potentiels de l'étude de phase 3 ELATIVETM dans la PBC, et la réduction de près de la moitié de la dette - soit environ 85 millions d'euros - en mobilisant moins de 50 millions d'euros constitue une opération saine sur le plan financier."

Les actionnaires peuvent encore envoyer leur procuration ou voter par correspondance jusqu'au 21 janvier 2021, à zéro heure (minuit), heure de Paris, et pourront voter électroniquement via la plateforme Votaccess à partir du 14 janvier 2021 et jusqu'au 24 janvier 2021 à 15 heures, heure de Paris.

La Société indique qu'en application de l'article 4 de l'ordonnance no2020-321 du 25 mars 2020, dont la durée d'application a été prorogée et le contenu a été modifié par l'Ordonnance no 2020-1497 du 2 décembre 2020, et aux dispositions du décret no 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret no 2020-418 du 10 avril 2020, cette Assemblée Générale Extraordinaire sur seconde convocation se tiendra également à huis-clos, au siège social situé sur le Parc Eurasanté, 885 avenue Eugène Avinée à Loos (59120), hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

L'avis de convocation, comprenant l'ordre du jour et les modalités de participation et de vote à l'Assemblée Générale Extraordinaire sur seconde convocation, sera publié demain, 13 janvier 2021, au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires.

Conformément aux articles R.225-77 et R.225-79 du Code de commerce, les formulaires de vote par correspondance adressés à la Société, les votes électroniques et les mandats donnés pour l'Assemblée Générale Extraordinaire sur première convocation restent valables pour l'Assemblée Générale Extraordinaire appelée à se réunir sur seconde convocation le 25 janvier 2021 sur le même ordre du jour dès lors que l'inscription comptable des titres est maintenue.

Les actionnaires n'ayant pas encore exprimés leurs votes sont invités à consulter l'avis de convocation à paraître le 13 janvier 2021 au Bulletin des Annonces Légales Obligataires ainsi que notre site Internet dédié pour obtenir plus d'information sur les moyens de participation à l'Assemblée Générale Extraordinaire sur seconde convocation le 25 janvier 2021 : https://genfit.shareholder-services.com/index.html.