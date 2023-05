Genfit fait le point sur sa trésorerie

(Boursier.com) — Genfit a annoncé sa position de trésorerie au 31 mars 2023 et son chiffre d'affaires pour les trois premiers mois de 2023. Au 31 mars 2023, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les instruments financiers courants s'élevaient à 128,6 millions d'euros contre 222,2 millions d'euros pour la même période en 2022, et 140,2 millions d'euros au 31 décembre 2022. La baisse du solde de trésorerie, équivalents de trésorerie et instruments financiers courants entre le 31 décembre 2022 et le 31 mars 2023 résulte des coûts associés au cours normal des affaires liés à l'avancement des programmes de recherche et développement sur le portefeuille de produits.

La baisse du solde de trésorerie, équivalents de trésorerie et instruments financiers courants entre le 31 mars 2022 et le 31 mars 2023 inclut notamment le versement initial de 40 millions de francs suisses (41,9 millions d'euros) pour l'acquisition de Versantis AG au 29 septembre 2022, un paiement de 2,4 millions de francs suisses (2,4 millions d'euros) qui représente un ajustement net de trésorerie effectué en fin d'année en application du Share Purchase Agreement de Versantis AG, et les frais d'acquisition de Versantis AG s'élevant à 1,7 millions d'euros.

Genfit prévoit que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et instruments financiers courants permettront le financement des dépenses opérationnelles et dépenses en capital jusqu'au quatrième trimestre 2024, approximativement, sur la base des hypothèses actuelles, sans tenir compte des évènements exceptionnels, et, notamment, des milestones que la Société pourrait recevoir en cas de succès de l'étude ELATIVE. En outre, alors que le groupe continue de développer ses candidats-produits et mène des études précliniques et cliniques, Genfit prévoit que ses flux de trésorerie utilisés dans les activités opérationnelles s'élèveront approximativement à 60 millions d'euros en 2023.

Sur les 5 millions d'euros de chiffre d'affaires générés au cours des trois premiers mois de 2023, 4,1 millions d'euros sont liés à la reconnaissance partielle du produit constaté d'avance de 40 millions d'euros. 0,8 millions d'euros sont liés à des refacturations effectuées dans le cadre de l'accord de licence et de collaboration signé entre Ipsen et Genfit. 0,1 millions d'euros ont été générés par des services rendus par Genfit à Ipsen dans le cadre de l'accord de services de transition signé en 2022 afin de faciliter la transition de certaines activités liées à l'essai clinique de Phase 3 évaluant élafibranor dans la Cholangite Biliaire Primitive (CBP).