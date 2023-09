Genfit : en mode rétro

(Boursier.com) — Genfit recule de 3,3% à 3,40 euros alors qu'au 30 juin, le groupe disposait de 111,8 millions d'euros de trésorerie, équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants (140.2 millions d'euros au 31 décembre 2022). La société prévoit que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et instruments financiers courants permettront le financement de ses dépenses opérationnelles et dépenses en capital jusque, approximativement, le quatrième trimestre 2024, sur la base des hypothèses actuelles, sans tenir compte des évènements exceptionnels, et, notamment, des éventuels paiements d'étapes et royalties que la société pourrait recevoir dans le cadre et en application de son accord de licence avec Ipsen.

"En ce qui concerne le premier semestre 2023, ces flux de trésorerie proviennent principalement de nos importants efforts de recherche et développement, notamment pour ELATIVE, notre essai clinique de Phase 3 évaluant élafibranor dans la PBC, UNVEIL-IT, notre essai clinique de Phase 2 évaluant VS-01 dans l'ACLF, pour GNS561, dans le cadre de notre programme cholangiocarcinome, et pour NTZ dans le cadre de notre programme ACLF" explique la direction.

Produits d'exploitation

Les produits d'exploitation se sont élevés à 15,4 millions d'euros au premier semestre 2023 (12,2 millions d'euros au premier semestre de 2022).

La quasi-totalité des revenus est attribuable à l'accord de licence et à l'accord de services de transition avec Ipsen. La croissance des produits d'exploitation est due aux services facturés à Ipsen dans le cadre du TSA, initialement conclu au premier semestre 2022.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 34,7 millions d'euros au premier semestre 2023 (26,5 millions d'euros au premier semestre 2022). L'augmentation des charges d'exploitation est essentiellement due aux frais de recherche et développement qui s'élèvent à 25,6 millions d'euros au 30 juin 2023 contre 17,6 millions d'euros au 30 juin 2022.

Résultat financier

Le résultat financier se solde par une perte de 1,1 million d'euros au premier semestre 2023 contre un gain de 4 millions d'euros au premier semestre 2022. La variation des résultats financiers est principalement due aux gains de change en 2022 qui ne se sont pas répétés en 2023, partiellement compensés par l'augmentation des intérêts courus en 2023 par rapport à 2022.

Le premier semestre 2023 se solde par une perte nette de 20,9 millions d'euros contre un résultat net négatif de 10,4 millions d'euros au premier semestre 2022.

Portzamparc a ajusté ce matin son cours cible de 10 à 9,5 euros en raison de la prise en compte de la baisse de la trésorerie.