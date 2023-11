Genfit : dévoile sa stratégie de développement dans l'ACLF

(Boursier.com) — Genfit a dévoilé sa nouvelle stratégie de développement centrée sur l'Acute On-Chronic Liver Failure (ACLF). L'ACLF est une affection très grave associée à une défaillance de plusieurs organes et une mortalité élevée à court terme. Elle touche chaque année environ 294.000 patients atteints de maladies hépatiques chroniques aux Etats-Unis et en Europe.

Il s'agit d'une indication médicale mal traitée, pour laquelle il n'existe actuellement aucun traitement approuvé. Peu de programmes sont d'ailleurs en cours de développement dans le monde.

Genfit, qui se concentre désormais principalement sur le développement de thérapies pour lutter contre l'ACLF, a développé un pipeline unique de 5 candidats-médicaments différents ciblant les voies physiopathologiques clés de l'ACLF.

Le développement du nouveau pipeline enrichi et diversifié de la société, qui cible plus largement des maladies hépatiques rares pouvant engager le pronostic vital caractérisées par d'important besoins médicaux non satisfaits, sera facilité par les paiements de milestones et de royalties qui devraient résulter de l'application de l'accord de licence d'élafibranor liant la société à son partenaire Ipsen.

Les données intermédiaires de Phase 2 du programme le plus avancé dans l'ACLF, évaluant VS-01, sont attendues au 2e trimestre 2024.