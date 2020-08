Genfit : deux présentations orales sur de nouvelles données dans la NASH

Genfit : deux présentations orales sur de nouvelles données dans la NASH









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Genfit effectue deux présentations orales sur de nouvelles données dans la NASH au Digital International Liver Congress 2020, le 55e Congrès Annuel de l'European Association for the Study of the Liver (EASL), qui se tient du 27 au 29 août.

Une première présentation soulignera le rôle du biomarqueur miR-34a - un des composants essentiels de la technologie NIS4 - pour exclure le diagnostic de la NAFLD et faciliter l'identification des patients NAFLD présentant des facteurs de risque de NASH.

Une seconde présentation détaillera les résultats positifs précliniques obtenus par elafibranor -le composé le plus avancé de la société- en combinaison avec semaglutide dans la réduction de l'inflammation hépatique.