Genfit : des annonces reçues 5/5

(Boursier.com) — Genfit grimpe de 4,2% à 3,20 euros après avoir annoncé des perspectives actualisées pour 2024 "en conséquence de récents progrès"... Concernant élafibranor dans la PBC, Genfit indique qu'Ipsen a fait d'importants progrès depuis l'annonce des données intermédiaires positives de l'essai pivot de phase 3 ELATIVE en juin 2023, avec une présence "importante et remarquée" lors du congrès 'AASLD The Liver Meeting' et la présentation de données complémentaires de dernière minute de l'essai ELATIVE démontrant en particulier une amélioration statistiquement significative de scores multidimensionnels pour l'évaluation du prurit, ainsi que la publication des résultats intermédiaires de l'essai de Phase 3 ELATIVE dans le New England Journal of Medicine et la validation du dépôt réglementaire obtenue aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni moins de 6 mois après la publication des résultats intermédiaires de Phase 3 - et obtention d'un examen prioritaire du dossier de NDA par la FDA américaine avec une date cible du PDUFA fixée au 10 juin 2024.

Lors de son Capital Market Day le 7 décembre, Ipsen a réitéré sa confiance dans le fait qu'élafibranor, grâce à son profil, pourrait être très bénéfique pour des patients atteints de PBC. Dans l'essai de Phase 3 ELATIVE, élafibranor a démontré un bénéfice thérapeutique significatif sur le critère d'évaluation composite principal, avec un taux de répondeurs élevé et un faible effet placebo. De plus, le critère secondaire clé de normalisation du taux d'ALP a été atteint avec une significativité statistique élevée en dépit de niveaux d'ALP élevés au départ. Les améliorations sur les scores de mesure du prurit étaient là aussi statistiquement significatives. Elafibranor a été bien toléré durant l'étude, avec un profil de sécurité solidement documenté et cohérent avec ce qui a été observé lors des précédents essais.

Suite aux validations des dépôts des demandes d'autorisation d'élafibranor aux Etats-Unis et en Europe, Genfit est éligible à un premier paiement d'étape. Des paiements d'étapes supplémentaires sont attendus à compter du lancement de la commercialisation aux États-Unis et en Europe ; "de sorte que nous pourrions recevoir un total d'approximativement 89 millions d'euros d'ici la fin de l'année prochaine", précise Genfit. Ipsen a également indiqué espérer que le pic de ventes annuelles globales d'élafibranor dans la PBC dépasserait 500 millions d'euros. Étant éligible à des royalties à deux chiffres en application de son accord de licence avec Ipsen, Genfit "pourrait ainsi disposer, avec ces royalties ainsi que les futurs paiements d'étapes, d'un flux de revenus très significatif". Ipsen a également indiqué développer élafibranor dans la cholangite sclérosante primitive, ce qui pourrait générer des revenus supplémentaires en application de l'accord de licence avec Ipsen.

Concernant les perspectives de 2024 pour le pipeline Genfit, le groupe souligne que les efforts de recherche et développement "ont basculé des maladies hépatiques chroniques vers des pathologies hépatiques aiguës". L'accent est plus particulièrement mis sur l'ACLF, domaine dans lequel il n'existe aucune solution thérapeutique à ce jour, et pour lequel le besoin médical est donc insatisfait. "Nos candidats médicaments ont été stratégiquement sélectionnés à partir de la physiopathologie de l'ACLF pour agir sur les voies les plus pertinentes via des mécanismes d'action différentiés et complémentaires", ajoute Genfit.

Progrès affichés

En 2024, la société prévoit des progrès dans tous les programmes de sa franchise ACLF... Sur VS-01 (technologie liposomale, conçue pour drainer l'ammoniac et d'autres toxines ACLF du sang), la Phase 2 est en cours, avec des données intermédiaires attendues pour mi-2024. Sur NTZ (agent anti-inflammatoire et antibactérien visant à réduire l'inflammation systémique et à empêcher la libération de PAMPs et la translocation bactérienne), la reformulation et la préparation de la Phase 2 sont prévues en 2024, afin d'initier une étude de preuve de concept au premier semestre 2025. Concernant SRT-015 (inhibiteur d'ASK1 centré sur le foie, visant à inhiber la mort cellulaire, l'inflammation et la fibrose), le groupe mentionne l'initiation d'une première étude chez l'homme visée pour le second semestre 2024. Sur CLM-022 (inhibiteur de l'inflammasome NLRP3 visant à inhiber l'inflammation systémique et la mort cellulaire), le démarrage d'un essai preuve de concept préclinique est prévu en 2024. Sur VS-02-HE (petite molécule visant à réduire l'hyperammoniémie, à stabiliser l'ammoniac sanguin et à prévenir l'encéphalopathie hépatique), l'initiation d'études dites 'IND enabling' est prévue en 2024 en vue de leur achèvement prévu en 2025.

Genfit développe également des actifs dans d'autres indications rares et graves du foie dont les besoins médicaux restent largement insatisfaits. Concernant GNS561 dans le cholangiocarcinome, des données intermédiaires sur les biomarqueurs de Phase 1b sont prévues à partir du premier semestre 2024. Sur VS-01 pour les troubles du cycle de l'urée et les acidémies organiques, la finalisation des études non cliniques permettant l'IND est prévue en 2024...

Portzamparc parle de "très bonne nouvelle pour Genfit" qui confirme les scénarios de l'analystes. "Pour rappel, nous attendions un milestone de 90 ME en deux tranches de 45 ME en 2023 et 2024. Nous maintenons notre recommandation 'Acheter' avec un objectif de cours de 9,5 euros" conclut Portzamparc.