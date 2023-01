Genfit : demandez le programme !

(Boursier.com) — Genfit , société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies du foie dont les besoins restent largement insatisfaits, annonce aujourd'hui la participation prochaine de la direction à plusieurs conférences investisseurs.

Détails des conférences :

Evènements corporate autour de la 41st JPMorgan Healthcare Conference

Date : 8 au 12 janvier 2023

Lieu : San Francisco

Biotech Showcase: the investor conference for innovators

Date : 9 au 11 janvier 2023

Lieu : San Francisco

26th ODDO BHF Forum

Date: 9 - 10 janvier 2023

Lieu : Virtuel

Invest Securities Biomed Forum

Date: 24 janvier 2023

Lieu : Paris

Degroof Petercam's Virtual Healthcare Conference

Date : 25 janvier 2023

Lieu : Virtuel

SVB Securities Global Biopharma Conference

Date: 13 au 16 février 2023

Lieu : Virtual

Format : Fireside chat

L'enregistrement de la présentation "Fireside Chat" lors de la SVB Securities Global Biopharma Conference sera accessible sur la page " Evénements et Présentations " de la section Investisseurs de notre site web : https://ir.genfit.com/fr.

Kempen Lifesciences Conference

Date : 25 au 26 avril 2022

Lieu : Amsterdam

En décembre, GENFIT a tenu deux "Pipeline Day" à Paris et New-York afin de présenter ses nouveaux programmes de 'R&D' et projets de développement. Un enregistrement de ces événements est disponible sur la page "Evénements et Présentations" de la section Investisseurs de notre site web : https://ir.genfit.com/fr.