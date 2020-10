Genfit décroche, présentation de la nouvelle stratégie

(Boursier.com) — Genfit retombe de 11,9% à 4,3 euros. Le groupe vient de faire état d'une trésorerie de clôture de 226 ME au 30 juin 2020 (contre 277 ME au 31 décembre 2019). Il évoque par ailleurs une nouvelle stratégie centrée sur deux axes prioritaires, le développement d'elafibranor dans la Cholangite Biliaire Primitive (recrutement de la Phase 3 ELATIVE en cours) et la commercialisation de NIS4 pour le diagnostic de la NASH (accord de licence exclusif avec Labcorp). En outre, Genfit fait état d'un projet de filialisation visant la création de deux entités opérationnelles distinctes à l'horizon 2021, dans le périmètre de la Société cotée Genfit pour des arbitrages facilités, un pilotage plus indépendant et une croissance autonome de chaque activité.

Le groupe entend procéder à un recentrage des investissements sur les activités essentielles avec l'ojectif d'une réduction de plus de 50% du rythme de consommation de trésorerie d'ici 2022, grâce à l'arrêt du développement clinique d'elafibranor dans la NASH, l'arrêt de toutes les activités associées à la préparation du lancement d'elafibranor dans la NASH, ainsi qu'à une rationalisation du programme de recherche pour concentrer l'effort sur les programmes clés. Un plan global d'économies est au programme, intégrant un plan de réduction des effectifs portant sur 40% du personnel.

En conséquence des variations des revenus et des dépenses, la perte nette s'élevait à 53 millions d'euros au 30 juin 2020 (51,1 millions d'euros au 30 juin 2019). Pour mémoire, la perte nette de l'exercice 2019 s'élevait à 65,1 millions d'euros.