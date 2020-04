Genfit de retour sur les 15 euros

(Boursier.com) — Genfit grimpe de 1,1% à 15,20 euros ce jeudi, après avoir affiché 40,96 ME de revenus annuels, provenant des 35 ME reçus de la part de Terns Pharmaceuticals pour les droits d'exploitation d'elafibranor dans la NASH et la PBC dans la région Grande Chine. La société a accusé une perte d'exploitation de -57,83 ME et une perte nette de -65,14 ME en 2019.

Genfit dispose d'une trésorerie de 277 ME, en augmentation par rapport à l'année précédente, grâce à la levée de fonds associée à l'opération de cotation sur le Nasdaq réalisée en mars 2019 et au paiement initial reçu de la part de Terns Pharmaceuticals en juillet 2019.

L'annonce des résultats intermédiaires de l'essai clinique de Phase 3 RESOLVE-IT est désormais attendue d'ici la fin du mois de mai.

"Nous retiendrons plus particulièrement la confirmation des résultats de l'essai RESOLVE-IT au T2, ce qui est une bonne nouvelle" commente Portzamparc. Pour le reste, le Covid-19 aura comme prévu un impact sur les calendriers, mais la situation financière du groupe est plus que solide, poursuit l'analyste qui ajuste son objectif à 54,7 euros, contre 58,2 euros précédemment, pour intégrer les décalages de calendrier.