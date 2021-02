Genfit : de nouvelles études de marché mettent en évidence le potentiel d'elafibranor dans la PBC

Genfit : de nouvelles études de marché mettent en évidence le potentiel d'elafibranor dans la PBC









(Boursier.com) — Genfit rappelle aujourd'hui les principaux messages issus de son Analyst KOL Event sur la Cholangite Biliaire Primitive (PBC), couvrant le paysage thérapeutique ainsi que l'opportunité commerciale. L'événement était consacré au nouveau programme prioritaire de Genfit. Ont été partagés les perspectives des KOLs sur la PBC, des détails sur les résultats de Phase 2 de Genfit récemment publiés dans le Journal of Hepatology, une vue d'ensemble sur l'essai clinique de Phase 3 ELATIVE actuellement en cours, ainsi que des projections concernant l'opportunité commerciale pour elafibranor. L'enregistrement de ce KOL Analyst Event est disponible ici.

Pascal Prigent, Directeur Général de GENFIT, a commenté : "Genfit a terminé son effort de restructuration, et nous mettons désormais en oeuvre notre nouvelle stratégie annoncée à l'automne dernier. La R&D se concentre sur plusieurs programmes prioritaires qui seront présentés dans plus de détail cet été. Nous avons largement réduit notre consommation de trésorerie opérationnelle dans le but d'atteindre en 2022 une consommation représentant environ 50% de celle de 2020. Avec près de 40% d'effectifs salariés en moins, nous sommes une organisation plus légère qui se concentre dans la médecine de spécialité. Nous avons renégocié notre dette qui est aujourd'hui réduite de moitié par rapport à ce qu'elle était, et nous avons reporté son échéance à fin 2025. Nous sommes pleinement engagés pour exécuter avec succès notre programme dans la PBC, en particulier ELATIVE, l'essai clinique de Phase 3 entamé il y a 5 mois. C'est dans ce contexte que nous avons souhaité présenter le détail de cette opportunité prometteuse."

Qu'est-ce que la PBC ?

La PBC est une maladie cholestatique autoimmune du foie qui provoque des lésions des canaux biliaires intrahépatiques, engendrant des lésions du foie et une cirrhose. Il n'existe pas de traitement curatif de la PBC, et il n'existe à ce jour que deux options thérapeutiques de première ou deuxième intention. Les symptômes de la maladie - le prurit et la fatigue - ne sont pas améliorés par les traitements existants, et environ 40% des patients ne répondent pas, ou que partiellement, au traitement de première intention1, laissant une proportion significative de la population de patients sans option thérapeutique.

Le Pr. Sven Francque, Directeur du Service de Gastroentérologie et Hépatologie de l'Hôpital Universitaire d'Anvers, a commenté : "La PBC est une maladie grave du foie, et malheureusement, on rencontre encore des patients qui progressent vers des stades avancés de la maladie, et qui développent une cirrhose décompensée nécessitant une transplantation hépatique, ce qui confirme le réel besoin de nouveaux traitements pour la PBC. Les études cliniques passées ont démontré que les agonistes des PPAR alpha et des PPAR delta ont des effets positifs sur les patients PBC. Elafibranor activant simultanément les PPAR alpha et delta, nous pouvons supposer un effet synergique qui pourrait potentiellement augmenter les chances d'issue positive chez les patients atteints de PBC."

Le Dr. Kris V. Kowdley, Directeur, Liver Institute Northwest, Professeur au Elson S. Floyd College of Medicine, Washington State University a ajouté : "La PBC peut être une maladie invalidante, avec un impact profond sur la qualité de vie du patient. Comme l'un de mes patients l'a expliqué lors de cette conférence, le symptôme le plus difficile à vivre reste le prurit, qui correspond à des démangeaisons importantes provoquant un inconfort souvent vécu comme un fardeau par les patients. Trouver un traitement qui permettrait à la fois de ralentir la progression de la maladie et d'améliorer les symptômes répondrait ainsi aux nombreuses difficultés rencontrées par les patients atteints de PBC."

Opportunité commerciale dans la PBC

La PBC représente une opportunité commerciale significative pour GENFIT, puisque le parcours réglementaire est bien délimité et que la maladie est bien comprise par les payeurs et les KOLs. IQVIA, leader reconnu dans la recherche et les services de consulting pour l'industrie pharmaceutique, a été chargé par GENFIT de conduire trois études de marché approfondies afin d'évaluer l'opportunité commerciale d'elafibranor si ce dernier était approuvé en tant que traitement de deuxième intention.

Le marché total de la PBC est estimé à 1,5$ milliards annuels en 2035, et elafibranor, s'il était approuvé, pourrait atteindre un pic de ventes de 515$ millions, en tant que traitement de deuxième intention pour les patients atteints de PBC et ne pouvant bénéficier du traitement de première intention.

Julien Perrier, VP Global Account chez IQVIA, a commenté : "On estime que 90.000 patients pourront être traités avec elafibranor en 2030 si ce dernier est approuvé. Notre étude KOLs et payeurs, basée sur une méthodologie robuste impliquant 28 KOLs, 240 professionnels de santé et 15 payeurs européens et américains, a démontré qu'elafibranor est considéré comme disposant d'un profil au potentiel de différenciation fort en matière de sécurité d'emploi, d'efficacité et d'amélioration du prurit. Notre modèle de recherche, basé sur des hypothèses conservatrices, démontre que le profil d'elafibranor pourrait potentiellement justifier un taux de pénétration d'environ 32% aux Etats-Unis et ~22% en Europe en 2035."

Evénements Investisseurs à venir

A la suite de ce KOL Event PBC, Genfit prendra part à la 10e Annual Global Healthcare Conference organisée par SVB Leerink du 22 au 26 février, et participera notamment à une discussion le 24 février de 10 :40 EST à 11 :10 EST.

GENFIT participera également à la H.C. Wainwright Global Life Sciences Conference les 9 et 10 mars, et participera à une discussion dont l'enregistrement sera mis à disposition le 9 mars.