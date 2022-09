Genfit : dans le rouge après les annonces

(Boursier.com) — Genfit recule de 2% à 3,80 euros ce jeudi, tandis que le 1er semestre s'est soldé pour la société par un résultat net de -10,39 millions d'euros. Au 30 juin 2022, Genfit disposait de 209 ME de trésorerie et équivalents de trésorerie (259 ME au 31 décembre 2021).

Au 1er semestre 2022, les flux de trésorerie comprennent notamment deux éléments ponctuels, à savoir le décaissement de 24 ME correspondant au montant de TVA relative au paiement initial reçu d'Ipsen au titre de l'accord de licence et collaboration conclu en décembre 2021, ainsi que le versement de la participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise au titre de 2021 pour un montant total de 628 kE.

"La réorganisation conduite ces deux dernières années porte ses fruits aujourd'hui" commente Portzamparc... "Le deal avec Ipsen aidant beaucoup, la trésorerie de la société est un véritable atout qu'elle emploie à bon escient pour créer un pipeline robuste et cohérent avec son expertise dans les maladies hépatiques" explique l'analyste qui maintient son scénario à ce stade et reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 7,90 euros.