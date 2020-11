Genfit : consolide sur les 4 euros

(Boursier.com) — Genfit se stabilise au-dessus des 4 euros ce vendredi, alors que la société a annoncé que des données sur la technologie NIS4 et que les résultats finaux de l'essai clinique de Phase 3 RESOLVE-IT dans la NASH avaient été présentés dans 5 posters au 'Liver Meeting Digital Experience' (TLMdX), congrès annuel de l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) qui s'est tenu virtuellement du 13 au 15 novembre. En bourse, parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF est 'neutre' sur le dossier, mais avec un objectif de cours de 6,3 euros. Auparavant, Kepler Cheuvreux était passé de 'réduire' à 'acheter' sur le titre, en ajustant sa cible de 6 à 7 euros. Des avis plutôt encourageants mais insuffisants pour effacer la chute de près de 80% du titre depuis le début de l'année, principalement liée à l'échec de l'essai clinique de phase III de la molécule elafibranor dans le traitement de la maladie du foie NASH...

Au 30 septembre dernier, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 199,3 millions d'euros, contre 303,0 millions d'euros un an plus tôt. Au 30 juin, la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 225,7 millions d'euros. Genfit a annoncé son objectif de réduire de plus de 50% son rythme de consommation de trésorerie d'ici 2022 par rapport à ce qu'il était avant les résultats de la phase 3 RESOLVE-IT.

La société a par ailleurs réitéré son objectif consistant ainsi à passer d'un rythme de plus de 110 ME par an avant les résultats de la phase 3 RESOLVE-IT à une consommation de l'ordre de 45 ME en 2022. L'année 2021 sera une année de transition en matière de consommation de trésorerie, principalement en raison du reliquat des dépenses et des sommes restant à décaisser liées aux opérations de clôture de RESOLVE-IT, ainsi que des coûts accompagnant le plan de réduction des effectifs.