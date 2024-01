Genfit : calendrier à suivre

(Boursier.com) — Genfit , société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital, annonce aujourd'hui son calendrier financier prévisionnel pour 2024.

29 février 2024 : Publication du chiffre d'affaires et de la position de trésorerie au 31 décembre 2023

4 avril : Publication des résultats annuels 2023

14 mai : Publication du chiffre d'affaires et de la position de trésorerie au 31 mars 2024

22 mai : Assemblée Générale Annuelle

19 septembre : Publication des résultats semestriels 2024

7 novembre : Publication du chiffre d'affaires et de la position de trésorerie au 30 septembre 2024

Cet agenda est sujet à modification.