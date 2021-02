Genfit : calendrier à suivre

Genfit : calendrier à suivre









(Boursier.com) — Genfit , société biopharmaceutique de phase avancée engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies hépatiques et métaboliques, annonce aujourd'hui son calendrier financier prévisionnel pour 2021.

26 février : Publication du chiffre d'affaires et de la position de trésorerie au 31 décembre 2020

1er avril : Publication des résultats annuels 2020

Le Document d'Enregistrement Universel 2020 et le Rapport Financier Annuel (inclus dans le Document d'Enregistrement Universel) et le Rapport Annuel de Form 20-F seront rendus publics d'ici la fin du mois d'Avril 2021

12 mai : Publication du chiffre d'affaires et de la position de trésorerie au 31 mars 2021

28 mai : Assemblée Générale Annuelle

29 septembre : Publication des résultats semestriels 2021

8 novembre : Publication du chiffre d'affaires et de la position de trésorerie au 30 septembre 2021

Cet agenda est sujet à modification...