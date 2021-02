Genfit : Bank of America Corporation monte à 6,04% du capital

Genfit : Bank of America Corporation monte à 6,04% du capital









(Boursier.com) — Par courrier reçu le 17 février à l'AMF, la société Bank of America Corporation a déclaré avoir franchi en hausse, le 12 février, indirectement, par l'intermédiaire des sociétés de son groupe qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Genfit. Elle détient 2.348.576 actions Genfit représentant autant de droits de vote, soit 6,04% du capital et 5,7% des droits de vote de la société. Ces détentions se répartissent comme suit...

- Merrill Lynch International : 2.301.054 actions, soit 5,92% du capital et 5,59% des DDV

- BofA Securities Europe SA : 15 530 actions, soit 0,04% du capital et 0,04% des DDV

- Bofa Securities Inc : 31 967 actions, soit 0,08% du capital et 0,08% des DDV

- Bank of America, National Association : 25 actions

- Total Bank of America Corporation : 2.348.576 actions, soit 6,04% du capital et 5,70% des DDV.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Genfit sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions Genfit assimilées.

A cette occasion, la société Merrill Lynch International a franchi individuellement en hausse les mêmes seuils.

Au titre du code de commerce :

- la société Merrill Lynch International a précisé détenir 881.961 actions Genfit au titre d'un contrat de "right to recall" portant sur autant d'actions Genfit et lui permettant de rappeler à tout moment les actions visées par ce contrat ; et

- la société BofA Securities Europe SA a précisé détenir 15.530 actions Genfit au titre d'un contrat de "right to recall" portant sur autant d'actions Genfit et lui permettant de rappeler à tout moment les actions visées par ce contrat.

La société Merrill Lynch International a également précisé détenir 773.733 actions Genfit au titre de contrats "equity swap" à dénouement en espèces, exerçables à tout moment entre le 4 mai 2022 et le 31 août 2023.