Genfit : Au 31 décembre, la trésorerie, équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants de la société s'élevaient à 140,6 ME

(Boursier.com) — GENFIT , société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares et graves du foie, a annoncé ses résultats financiers pour l'année écoulée au 31 décembre 2022.

En 2022, les produits d'exploitation se sont élevés à 26,6 millions d'euros, contre 85,6 millions d'euros en 2021.

En 2022, le chiffre d'affaires s'élève à 20,2 millions d'euros et provient principalement de trois flux liés à Ipsen.

"En décembre 2021, nous avons reçu d'Ipsen un paiement initial non-remboursable de 120 millions d'euros lié à notre accord de licence et collaboration. 80 millions d'euros avaient été reconnus en tant que chiffre d'affaires en 2021, et 40 millions d'euros en produit constaté d'avance. Le reliquat est graduellement reconnu en tant que chiffre d'affaires suite à la progression de l'étude en double-aveugle ELATIVE. Par conséquent, sur ces 40 millions d'euros de produit constaté d'avance, 15,9 millions d'euros ont été reconnus en tant que chiffre d'affaires en 2022" commente le groupe.

3,3 millions d'euros ont été reconnus en chiffre d'affaires conformément à un accord d'achat de stock conclu en 2022 entre GENFIT et Ipsen, prévoyant l'achat par Ipsen de lots de principes actifs et de produit élafibranor au cours du deuxième semestre 2022 dans la perspective du transfert de responsabilité de l'étude ELATIVE.

1 million d'euros correspond à des services réalisés dans le cadre d'un accord de services de transition conclu en 2022 entre GENFIT et Ipsen afin, essentiellement, de faciliter la transition de certaines activités liées à l'essai clinique de Phase 3 évaluant élafibranor dans la CBP.

En 2022, les autres produits d'exploitation s'élèvent à 6,4 million d'euros, provenant principalement du Crédit Impôt Recherche (CIR) accordé par l'administration fiscale française, qui s'est élevé à 6 millions d'euros en 2022 contre 5,3 millions d'euros en 2021. Cette augmentation s'explique par la croissance des activités de recherche en 2022.

Charges d'exploitation et résultat opérationnel

Les charges d'exploitation se sont élevées à 53.9 millions d'euros en 2022, contre 53,8 millions d'euros en 2021, comprenant les frais de recherche et développement, les frais généraux et administratifs, les frais de marketing et de pré-commercialisation, les frais de réorganisation et restructuration, et les autres produits et charges opérationnels.

En 2022, GENFIT a généré une perte opérationnelle consolidée de 27,3 millions d'euros, contre un gain opérationnel consolidé de 31,8 millions d'euros en 2021.

Résultat financier

En 2022, GENFIT a enregistré un résultat financier positif à hauteur de 3,5 millions d'euros, contre un résultat financier positif de 37,7 millions d'euros en 2021.

En 2022, cette évolution résulte principalement (i) des gains de change nets de 7,1 millions d'euros, (ii) des produits d'intérêts de 0,7 millions d'euros, compensés par (iii) des charges d'intérêts de 4,3 millions d'euros.

Le résultat de change sur opérations financières s'élève à 7,1 millions d'euros en 2022, contre 6,7 millions d'euros en 2021. Celui-ci est lié pour l'essentiel, aux écarts de change sur les placements de trésorerie en dollars US, la Société ayant choisi de conserver une partie de sa trésorerie en dollars US. La trésorerie, équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants sont utilisés pour payer des frais directement en dollars US (couverture naturelle de change).

Situation de trésorerie

Au 31 décembre 2022, la trésorerie, équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants de la société s'élevaient à 140,6 millions d'euros, contre 258,8 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Cette baisse de la trésorerie résulte principalement, au delà de l'activité normale de la société :

d'un paiement de 24 millions d'euros en janvier 2022 représentant la TVA collectée sur le paiement initial reçu d'Ipsen en décembre 2021,

du décaissement de la participation des employés au bénéfice de GENFIT SA en mai 2022 pour un total de 0,6 millions d'euros pour l'année fiscale 2021, et

de l'acquisition de Versantis AG pour un total de 41,5 millions d'euros net de la trésorerie acquise.

Pascal Prigent, Directeur Général de GENFIT, a déclaré : "2022 a été une année de transformation pour GENFIT. Elle a été marquée par la progression rapide de notre programme principal, et par l'expansion de notre portefeuille dans les maladies rares et graves du foie, notamment avec l'acquisition de Versantis AG. Nous approchons à présent un point d'inflexion : nous prévoyons de publier dès ce trimestre les résultats de notre étude-pivot de Phase 3 dans la CBP. Un besoin insatisfait important subsiste dans ce marché, et nous sommes très enthousiastes au regard des données de Phase 2 publiées dans le cadre de ce programme. Nous pensons qu'élafibranor a un potentiel important, que nous espérons voir démontré d'ici peu. Au-delà de cette étape importante, nous avons construit un portefeuille riche qui compte désormais trois programmes supplémentaires en Phase 2, et deux programmes précliniques. Ce portefeuille, associé à notre position de trésorerie robuste, et aux perspectives commerciales à court-terme pour élafibranor, constituent une opportunité unique pour nous de créer de la valeur transformative en 2023."