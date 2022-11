Genfit : Au 30 septembre, la trésorerie et les équivalents s'élevaient à 163,6 ME

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Genfit s'élevaient à 163,6 millions d'euros contre 91,5 millions d'euros un an plus tôt. Au 30 juin 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 209,1 millions d'euros.

La diminution de trésorerie et équivalents de trésorerie entre le 30 juin 2022 et le 30 septembre 2022 prend notamment en compte le paiement initial de 40 millions de francs suisses versé par la société pour l'acquisition de la société Versantis AG à la date de finalisation de cette acquisition le 29 septembre 2022. Elle intègre également la consolidation, pour la première fois, du montant de trésorerie et équivalents de trésorerie de Versantis, à hauteur de 5,1 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2022 s'élève à 14.129 milliers d'euros. Cette augmentation provient principalement de la reconnaissance partielle en chiffre d'affaires en IFRS 15 du produit constaté d'avance de 40 millions d'euros comptabilisé suivant la conclusion de l'accord de licence et de collaboration avec Ipsen le 17 décembre 2021, soit un montant de 13.050 milliers d'euros pour les neuf premiers mois de 2022.