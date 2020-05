Genfit : Assemblée Générale en vue

(Boursier.com) — Genfit a annoncé la publication dans l'édition du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 6 mai 2020 de son avis de réunion valant convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se déroulera le jeudi 11 juin 2020 à 10h00 dans les locaux de son siège situés sur le Parc Eurasanté, 885, avenue Eugène Avinée à Loos (59120).

Au regard des mesures gouvernementales de confinement et d'interdiction des rassemblements actuellement en vigueur en France pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Coronavirus (Covid-19), l'Assemblée Générale se tiendra exceptionnellement à huis-clos, c'est-à-dire sans la présence physique des actionnaires et autres personnes ayant habituellement le droit d'y assister, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'Ordonnance no 2020-321 du 25 mars 2020.