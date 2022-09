Genfit annonce la signature du Share Purchase Agreement et la finalisation de l'acquisition de Versantis AG

(Boursier.com) — Genfit société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de sévères maladies chroniques du foie, annonce aujourd'hui avoir signé le Share Purchase Agreement et finalisé l'acquisition de Versantis AG selon les termes annoncés dans son communiqué de presse du 19 septembre 2022.

Grâce à cette acquisition, Genfit renforce sa position dans l'Acute on Chronic Liver Failure (ACLF) par l'intégration d'un composé de phase clinique avancée (VS-01) présentant un rationnel scientifique fort et soutenu par des données de Phase 1b et précliniques prometteuses.

Genfit élargit également son portefeuille de produits à d'autres maladies du foie caractérisées par des besoins médicaux insatisfaits importants, grâce aux autres produits développés par Versantis.