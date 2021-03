Genfit annonce la cooptation de Jean-François Tiné en qualité d'administrateur indépendant

Genfit annonce la cooptation de Jean-François Tiné en qualité d'administrateur indépendant









(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Genfit a décidé de coopter Jean-François Tiné en remplacement de Philippe Moons qui a démissionné de ses fonctions.

Jean-François Tiné intègrera le Comité Stratégie et Alliances et monsieur Eric Baclet le Comité d'Audit.

Jean-François Tiné est un cadre dirigeant aguerri de la banque d'investissement. Il a notamment occupé la fonction de chairman du marché primaire actions au sein de la banque de grande clientèle de Natixis, poste auquel il a été nommé en 2017. Avant cette nomination, il était responsable mondial du marché primaire actions de Natixis depuis 2005.

Il a commencé sa carrière en occupant diverses fonctions de vente, de trading et de syndication dans les activités de marché à Londres et à Paris, notamment chez Union Bancaire Privée, Crédit Suisse First Boston et Bank of America. En 1993, il devient associé de MC Securities à Londres, avant d'être nommé, trois ans plus tard, responsable mondial des activités de syndication chez Société Générale à Paris.

Cette cooptation sera soumise à la ratification de l'Assemblée Générale.

Jean-François Mouney, Président du Conseil d'Administration de Genfit, a déclaré : "Le Conseil se réjouit de l'arrivée de Jean-François Tiné dont l'expérience et les compétences reconnues dans le domaine de la finance d'entreprise seront des atouts précieux pour accompagner GENFIT dans son développement futur. Le Conseil remercie également Monsieur Philippe Moons pour son engagement et sa participation sans faille au développement de GENFIT dès les premiers pas de l'entreprise".