Genfit annonce l'extension de sa franchise dans les maladies cholestatiques

(Boursier.com) — Genfit annonce aujourd'hui l'extension de sa franchise dans les maladies cholestatiques grâce à l'acquisition auprès de Genoscience Pharma des droits exclusifs de développement et de commercialisation du traitement expérimental GNS561 dans le cholangiocarcinome aux États-Unis, au Canada et en Europe, y compris au Royaume-Uni et en Suisse. Cette nouvelle intervient à la suite de l'autre annonce de ce jour concernant un partenariat stratégique global avec une société pharmaceutique.

GNS561 est un inhibiteur de PPT1 bloquant l'autophagie de stade clinique innovant développé par Genoscience Pharma et le cholangiocarcinome est une maladie orpheline. Ce composé a fait l'objet d'études pré-cliniques et d'un essai clinique de Phase 1b qui a confirmé le rationnel pour viser le traitement du cholangiocarcinome, un cancer rare du foie avec une mortalité élevée et des options de traitements limitées.

Grâce à cet accord, Genoscience Pharma est éligible à des paiements d'étapes cliniques et réglementaires et au versement de royalties échelonnées. La première échéance est subordonnée à des résultats positifs pour l'essai clinique de Phase 2. Genfit s'engage également à une prise de participation au capital de Genoscience Pharma à hauteur de 3 millions d'euros via la souscription d'actions ordinaires nouvelles