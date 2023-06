Genfit annonce de nouvelles données au congrès 2023 de l'European Association for the Study of the Liver (EASL)

(Boursier.com) — GENFIT , société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares et graves du foie, annonce aujourd'hui la présentation de nouvelles données au congrès de l'EASL qui a lieu du 21 au 24 juin 2023 à Vienne en Autriche.

Trois abstracts de GENFIT ont été acceptés pour présentation au cours de sessions de posters. Ces présentations mettront en évidence des données précliniques montrant les effets bénéfiques de nitazoxanide (NTZ) dans un modèle d'Acute-on-Chronic Liver Failure (ACLF), l'efficacité de NIS2+ en tant qu'outil de screening permettant d'optimiser la sélection des patients pour les essais cliniques portant sur la stéatohépatite non-alcoolique (NASH) "à risque" et NIS2+ comme étant le test non-invasif (NIT) le plus adapté à l'identification efficace de la NASH "à risque" et qui n'est pas impacté par l'âge.

Poster 1 : Données précliniques montrant les effets bénéfiques de NTZ dans un modèle d'ACLF

Titre : Nitazoxanide neutralise les changements des profils transcriptomiques hépatiques et rénaux induits par du lipopolysaccharide et diminue l'inflammation systémique et les lésions d'organes dans un modèle d'Acute-on-Chronic Liver Failure.

Poster : THU-342

Auteur/s : Legry V. et al.

Session : 22 juin 2023 : La cirrhose et ses complications : expérimental et pathophysiologie, sélectionné pour le Circuit Poster qui aura lieu entre 16h15 et 17h au hub Cirrhose et complications.

Poster 2 : NIS2+, un outil de screening efficace permettant d'optimiser la sélection des patients dans les essais cliniques portant sur la NASH à risque.

Titre : NIS2+ un outil de screening pour l'optimisation de la sélection des patients dans les essais cliniques thérapeutiques portant sur la stéatohépatite non-alcoolique

Poster : SAT-421

Auteur/s : Ratziu V., Harrison S.A. et al.

Session : 24 juin 2023 entre 9h00 et 17h00 à NAFLD : Diagnostic et évaluation non-invasive (sélectionné dans le résumé Best of EASL)

Poster 3 : NIS2+, test non-invasif (NIT) le plus adapté à une identification efficace de la NASH à risque et qui n'est pas impactée par l'âge

Titre : Impact de l'âge comme facteur confondant sur les tests non-invasifs sanguins évaluant la stéatose hépatique non-alcoolique (NAFLD) : comparaison entre NIS2+ et d'autres tests existants

Poster : SAT-417

Auteur/s : Anstee, Q.M. et al.

Session : 24 juin 2023 entre 9h00 et 17h00 à NAFLD : Diagnostic et évaluation non-invasive

GENFIT tiendra une Investigator Meeting le 22 juin 2023 en lien avec l'étude internationale de Phase 2 UNVEIL-IT en cours évaluant VS-01 dans l'ACLF.