Genfit ajuste son calendrier

(Boursier.com) — Genfit annonce aujourd'hui la modification de son calendrier financier pour l'année 2020 due au contexte actuel lié à la pandémie et aux ajustements de l'organisation qu'a dû mettre en place le groupe, tels qu'indiqués dans son précédent communiqué de presse du 31 mars 2020.

Les efforts consacrés à la coordination de la réponse du Groupe à la pandémie de COVID-19, en particulier à la mise en place des mesures au niveau de nos essais cliniques, ont mobilisé des équipes impliquées dans la rédaction du Document d'Enregistrement Universel ("DEU") et du rapport annuel Form 20-F ("Form 20-F").

Le DEU et le Form 20-F, qui devaient être disponibles au plus tard le 30 avril 2020, seront désormais disponibles un mois plus tard, à la fin du mois de mai 2020.

Mise à part la date de publication de notre DEU et Form 20-F, les autres dates restent inchangées et le calendrier pour l'année 2020 est donc le suivant :

18 mai : Publication du chiffre d'affaires et de la position de trésorerie au 31 Mars 2020

Fin mai : Publication du Document d'Enregistrement Universel et du Form 20-F

11 juin : Assemblée Générale Ordinaire annuelle, à Lille

30 septembre : Publication des résultats semestriels 2020

16 novembre 2020 : Publication du chiffre d'affaires et de la position de trésorerie au 30 septembre 2020.