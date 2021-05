Genfit : AG en vue

Genfit : AG en vue









(Boursier.com) — Genfit , société biopharmaceutique de phase avancée engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies hépatiques et métaboliques, informe aujourd'hui ses actionnaires de certaines modalités de participation et de tenue de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 15 juin 2021 conformément au décret no2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant l'application des mesures de l'ordonnance no2020-321 du 25 mars 2020 et de son décret d'application no2020-418 du 10 avril 2020 dont la durée a été prorogée par le décret no2021-255 du 9 mars 2021 jusqu'au 31 juillet 2021.

La société rappelle que dans le contexte des mesures gouvernementales de confinement et d'interdiction des rassemblements actuellement en vigueur au moment de la convocation de l'Assemblée Générale Mixte et encore à ce jour pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, le Conseil d'Administration de la société a décidé que l'Assemblée Générale Mixte se tiendra à huis-clos au siège social situé sur le Parc Eurasanté, 885 avenue Eugène Avinée à Loos (59120) hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Ouverture de la plateforme de vote électronique VOTACCESS

Depuis mercredi, les actionnaires ont la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, de confier un pouvoir au Président de l'Assemblée Générale Mixte, et de désigner un mandataire par Internet avant la tenue de l'Assemblée Générale Mixte via la plateforme VOTACCESS.

Plus d'informations sur les modalités de vote électronique et l'utilisation de cette plateforme sont disponibles sur le site internet de la Société (https://ir.genfit.com/fr). Un tutoriel visant à familiariser les actionnaires avec cet outil est mis à disposition dans cette même rubrique ainsi qu'un numéro vert à appeler pour toutes questions sur les modalités de participation des actionnaires à l'Assemblée Générale Mixte.

La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale Mixte prendra fin la veille de la réunion, soit le 14 juin 2021 à 15h, heure de Paris. Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée Générale Mixte pour voter.

Les actionnaires ne pouvant participer physiquement à l'Assemblée Générale Mixte, aucune carte d'admission ne sera délivrée.