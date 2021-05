Genfit : AG en vue

(Boursier.com) — Genfit , société biopharmaceutique de phase avancée engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies hépatiques et métaboliques, annonce aujourd'hui la publication dans l'édition du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires no 56 du 10 mai 2021 de son avis de réunion valant convocation à l'Assemblée Générale Mixte qui se déroulera le 15 juin 2021 à 14h30 dans les locaux de son siège situés sur le Parc Eurasanté, 885, avenue Eugène Avinée à Loos (59120).

La société rappelle que dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 et en application des mesures d'urgence adoptées par le gouvernement, le Conseil d'Administration de la Société a décidé que à l'Assemblée Générale Mixte se tiendra à huis-clos au siège social situé sur le Parc Eurasanté, 885 avenue Eugène Avinée à Loos (59120) hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Le descriptif des modalités qui permettront aux actionnaires de participer à l'Assemblée Générale en dépit de ces mesures exceptionnelles requises afin de respecter les contraintes réglementaires et de préserver la santé de chacun est exposé dans la seconde partie de l'avis de réunion valant convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires no 56 du 10 mai 2021 et sur le site internet de la Société dans la rubrique investisseurs & médias (https://ir.genfit.com/fr/informations-financieres/assemblee-generale-des-actionnaires).

La société permettra en particulier la transmission des instructions de vote par Internet via la plateforme VOTACCESS. Un tutoriel visant à familiariser ses actionnaires avec cet outil sera mis à disposition dans cette même rubrique ainsi qu'un numéro vert à appeler pour toutes questions sur les modalités de participation des actionnaires à l'Assemblée.