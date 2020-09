Genfit : accord exclusif avec LabCorp pour la commercialisation d'un nouvel outil de diagnostic de la NASH

(Boursier.com) — Genfit et LabCorp annoncent la signature d'un accord de licence exclusif d'une durée de cinq ans pour la technologie NIS4 de Genfit visant à faciliter l'identification des patients atteints de NASH à risque. Selon les termes de l'accord, LabCorp commercialisera un test diagnostic moléculaire sanguin basé sur la technologie NIS4 aux États-Unis et au Canada, généralisant ainsi son accès aux professionnels de santé. Les termes financiers de l'accord n'ont pas été divulgués.

La NASH est une maladie largement sous-diagnostiquée en raison de sa nature asymptomatique et des limites des approches diagnostiques disponibles aujourd'hui. La biopsie hépatique, procédure invasive, est la référence clinique actuelle pour diagnostiquer formellement la NASH et déterminer le stade de fibrose. La technologie NIS4 qui a récemment fait l'objet d'une publication dans The Lancet Gastroenterology and Hepatology repose sur un algorithme multi-biomarqueurs innovant, développé dans l'optique d'identifier la NASH à risque, définie comme la présence avérée d'une NASH répondant aux caractéristiques suivantes : un score d'activité de NAFLD (non-alcoholic fatty liver disease) supérieur ou égal à 4, et une fibrose "significative" à "avancée" de stade F supérieur ou égal 2.

Les patients présentant une NASH à risque ont une forme avancée de la maladie et présentent un risque accru de progression vers des complications graves, dont le cancer du foie, la cirrhose et le recours à la greffe de foie en l'absence de traitement. Le simple score d'un test obtenu à partir de quatre biomarqueurs indépendants (miR-34a-5p, alpha-2-macroglobuline, YKL-40, et HbA1c), permettra au professionnel de santé de décider de la meilleure prise en charge clinique.

Ce partenariat avec LabCorp ambitionne de mettre le test à la disposition d'un grand nombre de médecins spécialistes et généralistes aux États-Unis et au Canada. LabCorp utilisera sa grande expérience dans le domaine de la commercialisation d'outils de diagnostic innovants pour accroître le niveau de connaissance des professionnels de santé en matière de NASH et de diagnostic non invasif de la NASH. La collaboration entre Genfit et LabCorp a commencé début 2019, lorsque LabCorp a démarré le déploiement de la technologie NIS4 pour les essais cliniques de ses clients de l'industrie biopharmaceutique par le biais de Covance, sa filiale de développement de médicaments.