Genfit : accord avec Seal Rock Therapeutics pour l'inhibiteur d'ASK1 SRT-015

(Boursier.com) — Genfit , société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares et graves du foie caractérisées par des besoins médicaux insatisfaits importants, annonce la signature d'un accord de licence pour les droits mondiaux exclusifs de l'inhibiteur d'ASK1 SRT-015 (formulation injectable dans les pathologies aiguës du foie) avec Seal Rock Therapeutics, une société de stade clinique basée à Seattle, États-Unis, et développant des inhibiteurs des kinases dits 'best-in-class' et 'first-in-class'. Selon les termes de l'accord, Seal Rock Therapeutics est éligible à des paiements pouvant atteindre 100 millions d'euros, incluant des paiements d'étapes réglementaires, cliniques et commerciales, ainsi que des royalties échelonnées.

Pascal Prigent, Directeur Général de Genfit, indique : "Nous sommes ravis d'annoncer cet accord de licence qui marque une nouvelle étape-clé dans l'exécution de notre stratégie de développement dans les maladies du foie dont les besoins médicaux insatisfaits sont importants. L'ACLF est un trouble complexe qui nécessitera le recours à une combinaison d'approches variées et grâce à cette acquisition, nous continuons à renforcer notre leadership dans cette indication. Nous comptons désormais un portefeuille unique composé de 3 programmes différenciés de stade clinique dans l'ACLF. Compte tenu de son activité centrée sur le foie, des bénéfices induits potentiels sur de multiples organes et des données soutenant la poursuite de son développement dans l'ACLF, nous croyons fortement au potentiel de SRT-015 dans cette indication".

Genfit évoque des données précliniques et cliniques validant l'inhibition d'ASK1 comme stratégie thérapeutique pertinente dans des troubles impliquant plusieurs organes comme l'Acute on Chronic Liver Failure (ACLF). La première étude chez l'homme est prévue au deuxième semestre 2024, en vue de lancer une étude de preuve de concept chez des patients ACLF dès 2025. Genfit n'anticipe pas d'impact matériel sur la consommation de trésorerie initialement prévue, avec un financement de l'entreprise assuré jusqu'au quatrième trimestre 2024...

La franchise ACLF de Genfit comprend désormais 3 composés (VS-01, NTZ, SRT-015) avec des mécanismes d'action différenciés et explorant des approches complémentaires.