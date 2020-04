Genfit a bouclé 2019 avec 277 ME de Trésorerie

(Boursier.com) — Genfit affiche 40,96 ME de revenus annuels, provenant des 35 ME reçus de la part de Terns Pharmaceuticals pour les droits d'exploitation d'elafibranor dans la NASH et la PBC dans la région Grande Chine.

La société accuse une perte d'exploitation de -57,83 ME et une perte nette de -65,14 ME en 2019.

Genfit dispose d'une trésorerie de 277 ME, en augmentation par rapport à l'année précédente, grâce à la levée de fonds associée à l'opération de cotation sur le Nasdaq réalisée en mars 2019 et au paiement initial reçu de la part de Terns Pharmaceuticals en juillet 2019.

L'annonce des résultats intermédiaires de l'essai clinique de Phase 3 RESOLVE-IT est désormais attendue d'ici la fin du mois de mai.

"Nous partagerons les résultats intermédiaires portant sur l'efficacité sur le critère principal (la résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose), les critères-clés secondaires (l'amélioration de la fibrose, et amélioration des paramètres métaboliques récemment promus au rang de critères-clés secondaires) et sécurité d'emploi. Nous prévoyons de présenter ces résultats lors de l'un des grands congrès d'hépatologie du deuxième semestre, les dates précises de ces congrès restant à confirmer", écrit Genfit.