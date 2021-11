Genfit : 91,5 ME de trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 septembre

(Boursier.com) — Genfit , société biopharmaceutique de phase avancée engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies hépatiques et métaboliques, annonce aujourd'hui sa trésorerie au 30 septembre 2021 et son chiffre d'affaires pour les 9 premiers mois de 20211.

Au 30 septembre 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la société s'élevaient à 91,5 millions d'euros contre 199,3 millions d'euros un an plus tôt.

Au 30 juin 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 104,4 millions d'euros.

Pour mémoire, Genfit a annoncé le 29 septembre 2021 que, compte tenu de cette position de trésorerie au 30 juin 2021 et des décaissements réalisés à cette date, elle estimait que le programme de réduction des dépenses engagé au second semestre 2020 devrait lui permettre de limiter sa consommation nette de trésorerie à environ 120 millions d'euros pour les deux exercices 2021 et 2022 (hors rachat partiel des OCEANEs réalisé en janvier 2021 pour 47,5 millions d'euros).

Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2021 s'élève à 20 milliers d'euros contre 350 milliers d'euros pour la même période en 2020.

Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2020 résultait essentiellement des prestations de services non récurrentes rendues et du chiffre d'affaires réalisés dans le cadre des contrats de licence et de collaboration avec les sociétés Labcorp et Terns Pharmaceuticals.