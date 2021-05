Genfit : +5% après les annonces

(Boursier.com) — Genfit grimpe de 5% à 3,90 euros ce lundi après l'annonce aujourd'hui du lancement de NASHnext, un nouveau test diagnostic non-invasif de la stéatohépatite non-alcoolique (NASH). Ce test est mis à disposition exclusivement aux Etats-Unis et au Canada par Labcorp, leader mondial dans le domaine des sciences de la vie. NASHnext est basé sur NIS4, la technologie diagnostique de Genfit utilisant un test moléculaire sanguin innovant qui s'appuie sur des biomarqueurs pour identifier la NASH avec fibrose significative, également qualifiée de "NASH à risque", chez des patients présentant au moins un facteur de risque métabolique, et qui a fait l'objet d'une publication dans The Lancet Gastroenterology and Hepatology.

NASH, la forme la plus sévère de la nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD), est une maladie largement sous diagnostiquée à l'origine de complications hépatiques graves. La NAFLD, précurseur de la NASH, affecte, selon les estimations, près de 80 millions de personnes aux Etats-Unis, mais seuls 5% des patients ont conscience de leur maladie hépatique en raison de sa nature asymptomatique et des difficultés d'accès aux tests. La biopsie, très invasive, reste aujourd'hui la référence clinique pour la diagnostiquer.

Les patients remplissant les critères cliniques correspondant à une suspicion de NAFLD ou de NASH représentent la population cible des tests NASHnext, l'un des premiers tests sanguins qui fournit un score simple pour le diagnostic de la NASH avec fibrose hépatique significative à sévère.

"Labcorp a soutenu la recherche et le développement de NASHnext par le biais de sa filiale de développement de médicament, et dès à présent, grâce à notre structure de diagnostic, nous pouvons mettre à disposition de millions de patients notre expérience précieuse ainsi que le test lui-même. La NASH est une maladie du foie répandue mais sous diagnostiquée, avec des conséquences graves dont l'insuffisance hépatique et des maladies cardiovasculaires" a commenté Brian Caveney, M.D., directeur médical et président de Labcorp Diagnostics. "NASHnext a le potentiel d'apporter un bénéfice important à de très nombreux patients en produisant des informations essentielles sur la santé de leur foie. Avec un diagnostic clair et l'aide de leur médecin, les patients pourront prendre des décisions éclairées et mettre en place des stratégies pour effectuer le suivi ou même ralentir la progression de leur maladie."

En septembre 2020, Genfit a signé un accord de licence avec Labcorp pour le développement et la commercialisation d'un test sanguin de diagnostic moléculaire basé sur la technologie NIS4 de Genfit. Depuis le début de l'année 2019, Labcorp Drug Development a mis le test à disposition des chercheurs internationaux, ce qui a permis à Labcorp d'accumuler une expérience utile en matière de validation et de performance du test. Avec le lancement de NASHnext, les professionnels de santé et les patients aux Etats-Unis et au Canada ont désormais un accès facilité à ce nouvel outil puissant qui apporte des informations essentielles sur une maladie grave qui est largement sous-diagnostiquée.

"La commercialisation de NASHnext par Labcorp est une étape essentielle pour tout l'écosystème de la NASH. Nous pensons que l'expérience et le rayonnement de Labcorp, société reconnue dans le domaine des sciences de la vie, permettra la mise à disposition large et rapide du test pour aider les patients et les professionnels de santé à prendre en charge la NASH à grande échelle" a ajouté Suneil Hosmane, Directeur Diagnostic Monde de Genfit.

Les termes financiers de l'accord n'ont pas été dévoilés