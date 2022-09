Genfit : 10 ME de perte au 1er semestre

(Boursier.com) — Le 1er semestre 2022 se solde pour Genfit par un résultat net de -10,39 millions d'euros (+9,06 ME au 1er semestre 2021).

Au 30 juin 2022, Genfit disposait de 209 ME de trésorerie et équivalents de trésorerie (259 ME au 31 décembre 2021).

Au 1er semestre 2022, les flux de trésorerie comprennent notamment deux éléments ponctuels, à savoir le décaissement de 24 ME correspondant au montant de TVA relative au paiement initial reçu d'Ipsen au titre de l'accord de licence et collaboration conclu en décembre 2021, ainsi que le versement de la participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise au titre de 2021 pour un montant total de 628 kE.

"Je suis très satisfait de la manière dont Genfit a poursuivi l'exécution de sa stratégie en 2022, conformément au plan annoncé à l'automne 2020 et à nos ambitions. En effet, nous disposons aujourd'hui d'un portefeuille étendu et diversifié de programmes prometteurs ciblant les maladies hépatiques rares, graves et caractérisées par des besoins médicaux insatisfaits", indique Pascal Prigent, Directeur Général de Genfitqui poursuit : "Grâce à l'acquisition de Versantis dont la finalisation est imminente, nous serons bientôt en mesure de mener 6 programmes en parallèle, à tous les stades de développement - préclinique, Phase 1, Phase 2 et Phase 3 - et dans 5 indications thérapeutiques différentes. Cette situation devrait nous permettre de délivrer un newsflow régulier au cours des mois et années à venir, avec des données cliniques importantes à relativement court terme. L'expertise de notre équipe zurichoise va nous aider à accélérer l'ensemble de la recherche et du développement, pour asseoir notre leadership sur des marchés au potentiel significatif, dont l'ACLF. Nous attendons également les données cliniques de Phase 3 dans la CBP avec impatience. Comme prévu, celles-ci sont attendues pour le second trimestre 2023".