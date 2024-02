GeNeuro veut lever 5 ME

(Boursier.com) — GeNeuro lance un placement privé d'actions ordinaires à émettre par la société auprès d'investisseurs qualifiés, dans le cadre d'une augmentation de capital, d'un montant indicatif de 5 millions d'euros. Ce placement s'effectue avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'un placement privé réservé à des investisseurs qualifiés, avec construction accélérée du livre d'ordres.

L'offre comprendra également une offre au public destinée aux investisseurs particuliers uniquement en France via la plateforme PrimaryBid.

Trésorerie

Au 31 décembre 2023, GeNeuro disposait de 1,8 ME de trésorerie et d'équivalents de trésorerie. Par ailleurs, GeNeuro a mis en place un préfinancement bancaire sans recours de 1 ME au titre de son Crédit d'Impôt Recherche 2022, qui a été reçu en numéraires en janvier 2024. Compte tenu de cet élément, cette position de trésorerie et d'équivalents de trésorerie non auditée au 31 décembre 2023 s'élèverait à 2,8 ME.

La consommation de trésorerie liée aux activités opérationnelles et d'investissement au 2e semestre 2023 a été de 5,6 ME (4,7 ME au 1er semestre 2023). L'augmentation est due à la période de recrutement plus longue de l'essai clinique et à l'accroissement des besoins en fonds de roulement.

En conséquence, les ressources financières de la société à fin 2023 (y compris le préfinancement du Crédit d'Impôt Recherche reçu en janvier 2024) ne sont pas suffisantes pour couvrir ses prochaines échéances et dépenses opérationnelles et GeNeuro utilisera le produit net de l'offre pour sécuriser la réalisation de l'étude Post-COVID et étendre sa visibilité financière jusqu'au début du 3e trimestre 2024.

Conditions de l'offre

L'offre sera réalisée par émission d'actions ordinaires nouvelles à un prix fixe de 1,05 euro par action nouvelle dans le cadre du Placement Privé (Actions Nouvelles du Placement Privé) et de l'Offre PrimaryBid (Actions Nouvelles PrimaryBid) et, ensemble les Actions Nouvelles.

Ce prix de souscription représente une décote de 17% par rapport au cours de bourse de clôture des actions de la société sur Euronext Paris le jour de négociation précédant la date de conclusion du Placement, c'est-à-dire 1,26 euro le 31 janvier 2024.

L'actionnaire principal de GeNeuro, GNEH SAS (une filiale de l'Institut Mérieux), qui détient 40% du capital de GeNeuro avant l'offre, s'est engagé à souscrire au minimum proportionnellement à sa participation dans la société, soit à hauteur minimale de 2 ME sur les 5 ME de la levée de fonds. Servier s'est engagé à souscrire à hauteur minimale de 1 ME dans le cadre du Placement Privé.

Les engagements de souscription reçus par GeNeuro représentent au minimum 60% de l'offre correspondant à un montant global de 3 ME.

Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission sur le marché réglementé Euronext Paris sont prévus le 7 février.