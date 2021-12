GeNeuro : un financement de 6,7 millions de francs suisses

(Boursier.com) — GeNeuro annonce que son développement contre le Covid-long compte parmi les quatre projets sélectionnés par l'Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP) suisse et bénéficiera ainsi de l'octroi d'une subvention de 6,7 millions de francs suisses (6,4 millions d'euros) destinée à cofinancer un essai clinique de Phase 2 pour traiter des patients atteints de Covid-long qui présentent des symptômes neurologiques et psychiatriques (neuropsychiatriques) sévères.

"Nous sommes extrêmement reconnaissants pour ce financement, octroyé par l'OFSP, qui va permettre de tester le traitement de GeNeuro contre les formes neuropsychiatriques du COVID-long", déclare Jesus Martin-Garcia, Président Directeur Général de GeNeuro. "Les efforts conduits avec nos partenaires académiques ont montré la présence de la protéine pathogène HERV-W ENV chez les patients atteints de COVID-long, ce qui pourrait expliquer les syndromes neuropsychiatriques qui les affectent. Notre approche est l'une des premières pistes concrètes pour expliquer ces problèmes, et aussi potentiellement pour les traiter grâce à temelimab, l'anticorps anti-W-ENV de GeNeuro".

Les études académiques à grande échelle indiquent que plus de 10% des personnes infectées par le SARS-CoV-2 ne se rétablissent pas complètement et/ou développent de nouveaux symptômes, avec une forte proportion d'affections neurologiques et/ou psychiatriques. Avec plus de 265 millions de cas confirmés de COVID-19 dans le monde, dont plus de 100 millions aux Etats-Unis et en Europe, ce problème est désormais reconnu comme une urgence de santé publique majeure, car il touche des millions de personnes.

Une première publication dans le Lancet EBioMedicine en avril 2021 montrait la présence systématique de la protéine pathogène W-ENV chez des patients atteints de COVID-19 hospitalisés, et son association à la gravité de la maladie. Depuis, GeNeuro participe à de nombreux efforts académiques visant à comprendre le rôle de cette protéine W-ENV, dont on connait l'effet pro-inflammatoire et la pathogénicité sur les cellules du système nerveux, dans les syndromes dont souffrent des patients COVID-19, des mois après que la phase infectieuse soit terminée.

Aujourd'hui, GeNeuro est en mesure de tester la présence de W-ENV dans le sang de patients souffrant de Covid-long, et développe le temelimab, un anticorps spécifique anti-W-ENV, déjà testé contre la neurodégénérescence dans la sclérose en plaques. L'essai clinique soutenu par l'OFSP sera une étude clinique en double aveugle, randomisée et contrôlée par placebo sur des patients atteints de Covid-long présentant des symptômes neuropsychiatriques les empêchant de poursuivre leurs activités de vie quotidienne et professionnelle. Cette étude démarrera dès le printemps de l'année prochaine.