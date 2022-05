GeNeuro : temelimab va être évalué pour les syndromes neuropsychiatriques sévères post-COVID

(Boursier.com) — La société GeNeuro annonce avoir reçu l'autorisation de l'Autorité de Santé suisse (Swissmedic) pour lancer une étude de phase II évaluant le temelimab chez des patients atteints de syndromes neuropsychiatriques sévères post-COVID. L'étude impliquera le recrutement de 200 patients issus de centres d'études suisses et européens et souffrant de syndromes neuropsychiatriques sévères post-COVID. Dans le cadre de cette étude basée sur des biomarqueurs, seuls les patients également testés positifs pour la protéine pathogène W-ENV seront recrutés dans le but de réduire leurs conditions invalidantes.

GeNeuro rappelle avoir développé le temelimab, un anticorps spécifique contre la protéine W-ENV, qui a montré des résultats prometteurs dans les essais de phase II dans la sclérose en plaques contre les marqueurs IRM de la neurodégénérescence. Le temelimab a montré une excellente sécurité et une bonne tolérance chez plusieurs centaines de patients traités pendant 2 ans ou plus. La capacité de détecter W-ENV chez les patients postCOVID souffrant de troubles neuropsychiatriques permet d'identifier un groupe bien défini de patients qui seront traités dans le but d'améliorer leur état.

Comme mentionné précédemment, GeNeuro a reçu une subvention de 6,4 millions d'euros de l'Office fédéral suisse de la santé publique (OFSP) pour cofinancer cet essai clinique de phase 2.