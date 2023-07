GeNeuro : Solidité de la situation financière et forte visibilité

(Boursier.com) — GeNeuro , société biopharmaceutique développant de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes, telles que la sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et les conséquences neuropsychiatriques sévères du COVID-19 (post-COVID ou COVID long), annonce ce jour sa trésorerie pour le deuxième trimestre 2023.

Au 30 juin 2023, la trésorerie du groupe s'élevait à 8 millions d'euros. Le montant disponible assure à GeNeuro une visibilité financière jusqu'au troisième trimestre 2024.

La consommation de trésorerie issue des activités opérationnelles et d'investissement du T2 2023, en ligne avec les attentes de la société, s'est élevée à 1,5 millions d'euros, comparés à 3 millions au premier trimestre 2023 et à 4,2 millions d'euros au T2 2022.

La société prévoit que sa consommation sera stable au cours du second semestre 2023, avec l'avancée de l'essai clinique COVID long. Avec la récente ouverture d'un deuxième site à Madrid en Espagne, cet essai clinique compte désormais treize sites qui recrutent des patients en Suisse, Italie et Espagne.

Prochaine publication financière :

Information financière du 1er semestre 2023, le 29 septembre 2023.