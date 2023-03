GeNeuro signe un accord de crédit de 25 ME avec la BEI

(Boursier.com) — GeNeuro SA et la Banque Européenne d'Investissement (BEI) annoncent, ce 7 mars, la signature d'un crédit d'un montant total de 25 millions d'euros.

GeNeuro a lancé fin 2022 un essai de Phase 2 qui évalue l'efficacité clinique d'un traitement de six mois avec le temelimab, l'anticorps anti-W-ENV développé par GeNeuro, sur l'amélioration des troubles cognitifs et/ou de la fatigue chez des patients atteints de COVID long et qui sont positifs à la présence de la protéine W-ENV dans leur sang. La protéine W-ENV a été observée chez plus de 25% des patients atteints de syndromes persistants après avoir eu la COVID. Cette approche de médecine personnalisée pourrait, en cas de succès de l'essai clinique en cours, proposer une solution thérapeutique à des millions de patients affectés par le COVID long.

Le crédit de 25 ME est divisé en trois tranches : 7 ME pour la première tranche (Tranche A), 10 ME pour la 2e tranche (Tranche B) et 8 ME pour la 3e tranche (Tranche C). Le décaissement de chacune des tranches, y compris le premier décaissement de la Tranche A, est soumis à certaines conditions.

Les trois tranches seront disponibles durant 36 mois à compter de la signature du Contrat de Financement.

Le contrat de crédit sera assorti d'un taux d'intérêt annuel fixe de 2% pour chaque tranche ainsi que d'un taux d'intérêt capitalisé dégressif par tranche, 7% pour la Tranche A, 5% pour la Tranche B et 2,5% pour la Tranche C, avec une maturité de 5 ans pour chaque tranche. Ces intérêts seront capitalisés annuellement, payables à maturité et incorporés dans le nominal de l'emprunt, et portent donc intérêts.

Le contrat de crédit est complété par un contrat d'émission de BSA conclu entre GeNeuro SA et la BEI, représentant 2,4% du capital social dilué de GeNeuro SA pour la Tranche A, 2% du capital social dilué de GeNeuro SA pour la Tranche B, et 1,3% du capital social dilué de GeNeuro SA pour la Tranche C. Compte tenu des options sur actions existant aujourd'hui, si la Tranche A des BSA était émise aujourd'hui dans les conditions actuellement proposées, la dilution potentielle que représenteraient les actions sous-jacentes, serait d'environ 2,50 % du capital social actuel de la Société.

Les BSA auront une maturité de 7 ans, renouvelable une fois.