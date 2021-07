GeNeuro : publication dans la revue scientifique Multiple Sclerosis des résultats des études cliniques CHANGE-MS et ANGEL-MS

(Boursier.com) — GeNeuro , société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements contre des maladies neurodégénératives telles que la sclérose en plaques (SEP), annonce aujourd'hui la publication dans la revue scientifique Multiple Sclerosis de résultats de sécurité et d'efficacité des essais cliniques CHANGEMS et ANGEL-MS avec temelimab.

-Les données ont montré un effet anti-neurodégénératif prometteur et étayent la poursuite du développement de temelimab contre la progression du handicap dans la SEP

-CHANGE-MS une étude de Phase 2 en double aveugle sur 48 semaines, et ANGEL-MS, l'extension de cette étude intégrant 48 semaines supplémentaires, évaluaient la sécurité et l'efficacité de temelimab dans la SEP récurrente-rémittente

-Étude en cours de Phase 2 au Karolinska Institutet/Academic Specialist Center de Stockholm, en Suède, avec résultats attendus au T1 2022.

"La publication des résultats de l'étude de Phase 2 CHANGE-MS et de son extension ANGEL-MS de 48 semaines confirme le potentiel du temelimab dans la SEP par son nouveau mécanisme d'action ciblant spécifiquement la neurodégénérescence. Il s'agissait d'une ambitieuse Phase 2 exploratoire, pour un nouveau mécanisme d'action, et ses résultats prometteurs montrent l'importance de poursuivre de nouvelles voies pour avancer dans la lutte contre la progression du handicap, qui reste un grand besoin médical dans la SEP" déclare le professeur Hans-Peter Hartung, professeur de neurologie à l'université Heinrich Heine de Düsseldorf, et investigateur principal des études CHANGE-MS et ANGEL-MS.

"Les traitements modernes de la SEP sont très efficaces pour réduire l'activité des poussées, mais ont peu d'effet sur l'évolution à long terme du handicap. CHANGE-MS et ANGEL-MS ont démontré que l'administration du temelimab est sûre et a montré des effets anti-neurodégénératifs chez les patients, observés sur les marqueurs radiologiques, à la dose de 18 mg/kg ; il est donc important de définir la dose optimale en vue de la Phase 3. C'est pourquoi nous attendons avec impatience les résultats de notre étude finale de Phase 2 menée à l'Academic Specialist Center du Karolinska Institutet/ de Stockholm, en Suède, avec des doses allant jusqu'à 54 mg/kg. Cette étude a recruté des patients atteints de SEP dont l'activité inflammatoire aiguë a été neutralisée par un anticorps anti-CD20 avec le rituximab, mais qui continuent à souffrir d'une progression de la maladie", a déclaré le professeur David Leppert, directeur médical de GeNeuro.