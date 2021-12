GeNeuro : présentation au "Lancet Summit" sur le nouvel anticorps anti-HERV-K pour la sclérose latérale amyotrophique

(Boursier.com) — GeNeuro , société biopharmaceutique développant de nouveaux traitements pour les maladies neurologiques et auto-immunes, annonce aujourd'hui que son Directeur Scientifique, le Dr. Hervé Perron, a présenté à l'occasion de la conférence "The Lancet Summit : Presymptomatic Prevention and Treatment of Neurodegenerative Diseases" (sommet de The Lancet sur la prévention présymptomatique et le traitement des maladies neurodégénératives) des résultats supplémentaires du programme de recherche préclinique sur la sclérose latérale amyotrophique (SLA) développé en partenariat avec le National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), qui fait partie des National Institutes of Health (NIH) américains.

Cette étude conjointe NINDS/GeNeuro a montré l'inhibition spécifique et efficace des effets neurotoxiques de HERV-K ENV du milieu extracellulaire in vitro et in vivo, en utilisant l'anticorps monoclonal anti HERV-K K01 de GeNeuro ", déclare le Dr. Hervé Perron, Directeur Scientifique de GeNeuro.

"Un nouveau mécanisme pathogène a été dévoilé et caractérisé, et ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives pour une intervention thérapeutique contre la SLA sporadique", a déclaré le Dr. Avindra Nath, Directeur Clinique au National Institute of Neurological Disorders and Stroke, qui dirige le programme de recherche conjoint NINDS/GeNeuro ALS.

Ces résultats, qui font suite à ceux présentés par le Dr. Avindra Nath lors du congrès annuel de l'American Neurological Association (ANA) le 17 octobre 2021, montrent in vitro et in vivo les effets neurotoxiques spécifiquement médiés par HERV-K ENV, une protéine d'enveloppe rétrovirale codée par un membre pathogène de la famille HERV-K des rétrovirus humains endogènes (protéine HERV-K ENV). Plus important encore, ils confirment les effets neutralisants du nouvel anticorps monoclonal spécifique antiHERV-K de GeNeuro. Comme mentionné précédemment, le programme de développement préclinique de GeNeuro a permis à son anticorps anti-HERV-K ENV d'être maintenant humanisé et prêt à entrer dans la phase production GMP. Le programme pourrait démarrer les essais cliniques dès 2022.

"Ces résultats confirment le rôle potentiellement clé de HERV K ENV dans la SLA et le potentiel du nouvel anticorps de GeNeuro dans cette indication", déclare Jesús Martin-Garcia, Président Directeur Général de GeNeuro. "Nous allons maintenant rechercher des partenariats afin de mettre ce produit à la disposition des patients aussi rapidement que possible."