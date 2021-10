GeNeuro : potentiel confirmé dans la maladie de Charcot

(Boursier.com) — GeNeuro , société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements contre les maladies neurologiques et auto-immunes, annonce que le NINDS, l'un des instituts du NIH (National Institutes of Health) aux États-Unis, a présenté des nouveaux résultats précliniques lors du congrès annuel de l'ANA (American Neurological Association), qui a lieu du 17 au 19 octobre 2021. Ces résultats ont permis de confirmer dans des modèles précliniques de SLA les propriétés neurotoxiques de HERV?K ENV, une protéine d'enveloppe rétrovirale codée par un membre pathogène de la famille des rétrovirus endogènes humains HERV-K, ainsi que le potentiel thérapeutique de l'anticorps de GeNeuro conçu pour neutraliser la protéine HERV-K ENV.

"Nos travaux précliniques sur la SLA ont montré que la protéine HERV-K ENV induit une toxicité s'exprimant par trois voies interconnectées et qui entraîne la mort des cellules neuronales. La neutralisation de cette toxicité par l'anticorps GN-K01 de GeNeuro a été démontrée dans des modèles précliniques in vivo et in vitro?" déclare le Dr Avindra Nath, Directeur Clinique du NINDS. "Ces nouvelles données précliniques suggèrent que la neutralisation de la protéine HERV-K ENV avec l'anticorps de GeNeuro pourrait devenir une option thérapeutique pour les patients atteints de SLA sporadique".

"GeNeuro continue de s'appuyer sur son expertise dans la biologie des HERV pour développer de nouveaux traitements potentiels pour les patients, en particulier dans les domaines où les besoins médicaux sont importants, tels que la SLA. Nous sommes heureux et fiers de travailler avec l'équipe du NINDS dirigée par le Dr Avindra Nath pour développer une nouvelle approche ciblant la protéine HERV-K ENV", ajoute Hervé Perron, Directeur Scientifique de GeNeuro.

Suite à l'extension du partenariat avec le NINDS annoncée fin 2018, GeNeuro avait lancé un programme de développement préclinique pour son anticorps anti-HERV-K ENV, désormais humanisé et dont la phase de fabrication conforme aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) est prête à démarrer. Les études cliniques du programme pourraient débuter dès 2022.

"Ces résultats confirment le rôle potentiellement central de la protéine HERV-K ENV dans la SLA, ainsi que le potentiel du nouvel anticorps de GeNeuro dans cette indication", commente Jesus Martin-Garcia, Directeur Général de GeNeuro. "Nous allons maintenant rechercher des partenariats afin de mettre ce produit à la disposition des patients le plus rapidement possible".